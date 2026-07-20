Dinosaurios en Yerba Buena: el gigante dinosaurio argentino que se roba todas las miradas en las vacaciones de invierno
El Giganotosaurus, hallado en la Patagonia, es uno de los mayores carnívoros que caminaron la Tierra. Forma parte de "Viven Dinosaurios", la experiencia con más de 50 animatrónicos que funciona en el Portal Yerba Buena hasta el 2 de agosto.
Resumen para apurados
- La muestra 'Viven Dinosaurios' exhibe más de 50 animatrónicos en el Portal Yerba Buena, Tucumán, durante las vacaciones de invierno, destacando al colosal Giganotosaurus argentino.
- Con tecnología japonesa y aval de la Fundación Azara, la experiencia propone un recorrido guiado de 50 minutos que recrea réplicas de fósiles y especies de la Patagonia.
- El evento impulsa el turismo temático local y fomenta el interés científico de las infancias, consolidando el orgullo nacional por el patrimonio paleontológico del país.
Afuera es un día más de vacaciones de invierno en el Shopping Portal de Yerba Buena. Adentro de la carpa, la temperatura baja, la luz se vuelve tenue y un rugido grabado retumba entre lonas y rocas de utilería. El guía deja pasar primero a los chicos en cada estación para que miren de cerca antes que los adultos. El recorrido avanza de animatrónico en animatrónico hasta llegar al final, donde un Tyrannosaurus rex y un Barrosasaurus se enfrentan a tamaño real. Pero el verdadero protagonista de la tarde no está en esa sala. Quedó unos metros atrás, como si sobre él flameara una bandera argentina, y es un dinosaurio que casi nadie conoce: el Giganotosaurus.
"Es más grandote", resume el guía Bautista Alva frente al grupo de chicos que lo mira con la boca abierta. Según la Encyclopaedia Britannica y el paleontólogo Rodolfo Coria, el Giganotosaurus medía entre 12 y 14 metros y pesaba entre seis y nueve toneladas, aunque algunas reconstrucciones elevan esa cifra hasta las 14 toneladas. Fue descubierto en 1993 por el mecánico y aficionado a la paleontología Rubén Carolini, en Neuquén, mientras trabajaba en una represa, y hasta hoy solo se recuperó cerca del 70% de su esqueleto. "Aún sigue en descubrimiento", dice Alva. Ese hallazgo real tuvo su premio en Hollywood: cuando Jurassic World tuvo que elegir un villano más grande que el T-Rex para Dominion, en 2022, fue el Giganotosaurus el que se quedó con el papel. El T-Rex vivió en América del Norte, casi al final de la era de los dinosaurios. El Giganotosaurus, unos 30 millones de años antes, en la Patagonia. "Por eso ellos hacen las películas del T-Rex", resume el guía. "Este es nuestro, es argentino”.
Ahí, adentro de la carpa, pasa algo que no estaba en el guion del recorrido: los chicos rompen en gritos de "¡Argentina, Argentina!", aplauden y saltan. Hasta entre dinosaurios de hace 98 millones de años alcanza con la palabra "argentino" para que un grupo de chicos festeje como si hubiera sido gol.
Un recorrido de 50 minutos
La experiencia, traída desde Holanda y con el aval de la Fundación Azara, llegó a Yerba Buena con más de 50 dinosaurios y animales prehistóricos animatrónicos, tecnología japonesa y un circuito guiado de 50 minutos. Arranca con un video que explica por qué ya no hay dinosaurios: hace 66 millones de años un meteorito de 10 kilómetros de diámetro impactó contra la Tierra y desató una catástrofe que borró al 75% de las formas de vida del planeta. De ahí en más, cada sala suma una sorpresa.
Primero aparece la fauna de la era del hielo. La macrauquenia, un animal con trompa que en realidad es su labio superior, "podría gambetear", según Alva, al tigre dientes de sable. Sus fósiles los encontró, cerca de Punta Arenas, el propio Charles Darwin, y después los estudió el paleontólogo inglés Richard Owen. A pocos metros hay otro hallazgo de Darwin: el Hippidion, un caballo americano más robusto que el actual, que encontró cerca de Bahía Blanca y que Owen clasificó en 1840. Al frente, un mamut —una especie que sobrevivió hasta hace apenas 3.700 años— con orejas diminutas para no perder calor, y un oso de las cavernas que, pese a su fama, pesaba unos 600 kilos: parecido a un oso pardo actual. El que más impresiona por su historia es el megaterio: lo encontró un fraile, Manuel Torres, en las barrancas del río Luján, en 1787, y lo estudió en Francia el naturalista Georges Cuvier casi una década después. Podía pararse en dos patas y llegar a pesar cuatro toneladas. El lobo terrible, pese al nombre, no era mucho más grande que un lobo gris actual: pesaba en promedio 80 kilos y cazaba en manada. Y hay un túnel de medusas: una, la melena de león gigante, con tentáculos de más de 37 metros; otra, la medusa fénix, de apenas cuatro milímetros, con fama de inmortal.
Ya entre los dinosaurios, un reptil volador sobrevuela la sala: el Pteranodon, "ala sin dientes", con una envergadura de hasta nueve metros pero un cuerpo tan liviano que no pesaba más de 50 kilos.
Gigantes hechos de fragmentos
Los dinosaurios argentinos tienen su propio protagonismo en la muestra. El Herrerasaurus, hallado en el Valle de la Luna sanjuanino, con 230 millones de años, es de los más antiguos que se conocen. El Carnotaurus, encontrado en Chubut, debe buena parte de su fama a que se recuperó con la piel casi intacta, algo excepcional para la ciencia. El Condorraptor —de unos siete metros de largo, casi 900 kilos y 165 millones de años de antigüedad— fue hallado a partir de restos óseos dispersos. Recién en 2007 apareció un segundo ejemplar con el 70% del esqueleto articulado. Los guías lo apodan "el ladrón de crías" por robarle huevos a otros dinosaurios.
El propio Barrosasaurus del cierre, con su cuello larguísimo, es también argentino: se describió recién en 2009 a partir de apenas tres vértebras dorsales encontradas en Sierra Barrosa, Neuquén. Giganotosaurus, Condorraptor y Barrosasaurus comparten el mismo destino: gigantes armados por la ciencia a partir de un puñado de huesos.
No todo está resuelto entre los dinosaurios de la muestra. El Spinosaurus, con su enorme vela dorsal, sigue dividiendo a los paleontólogos sobre cuánto tiempo pasaba en el agua. También aparece el Triceratops, cuyos tres cuernos y su gran gola ósea evolucionaron como defensa frente al T -Rex:ambos vivieron en la misma región de América del Norte, en la misma época, como rivales naturales.
"¿Son reales?"
En medio del recorrido, el guía se detiene frente a un esqueleto y lanza una pregunta al grupo. Mira a Ignacio Sánchez, de 10 años, y le pide que adivine si los fósiles que tiene delante son verdaderos o una réplica. El chico duda unos segundos antes de responder. Entonces llega la explicación: "En realidad esto sería una réplica". “Los originales —cuenta el guía— son demasiado frágiles y pesados para exhibirse de esa manera: para levantar solo la cabeza de un T. rex real harían falta siete u ocho personas”.
Ignacio llegó a la muestra con muchas ganas —según cuenta su madre, Fernanda, lo convenció rápido apenas se enteró por redes— pero terminó quedándose con los gigantes del final como sus favoritos. "Me dio miedo cuando los vi porque son enormes", dice sobre el T-Rex y el Barrosasaurus. "A los chiquitos sí me gustaría que sean mis mascotas." Su padre, Federico, que es de San Juan —"lugar de dinosaurios", dice, en referencia al Valle de la Luna— destaca otra cosa: la manera en que el guía dosifica la información. "Lo explica con datos accesibles para los chicos; no les tira información imposible de seguir”, agrega Fernanda.
Esa dosificación es, para el propio Alva, el verdadero oficio del recorrido. Estudiante de tercer año de Medicina, cuenta que empezó a trabajar ahí por sus propios recuerdos de infancia con revistas y libros de dinosaurios, y que buena parte del grupo de guías se conoce de otros trabajos similares en la provincia. "Siempre nos adaptamos al público", dice. "A los más chicos, capaz que les causa más impresión verlos, y ahí hacemos que participen más."
Las organizadoras, Paola Farinella y Valeria Barría, cuentan que la muestra —premiada en Mar del Plata y ya presentada en Comodoro Rivadavia y Gualeguaychú— llegó a Tucumán después de una gran expectativa generada en redes. Una de sus anécdotas favoritas no ocurre dentro de la carpa: es "Veloci", la mascota de la experiencia, que sale a recorrer el shopping y termina rodeada de familias sacándose fotos.
Hasta el 2 de agosto
Antes del final, hay una parada pensada para los más chicos: la Isla de los dinos bebé, donde los mismos animales de la muestra aparecen en su versión cría. Después llega la sala más imponente, con el T-Rex y el Barrosasaurus frente a frente, y el recorrido termina con una propuesta de realidad virtual.
La experiencia funciona en una carpa instalada en el Shopping Portal Yerba Buena, Fermín Cariola 42, hasta el 2 de agosto. Durante las vacaciones de invierno abre de 10 a 22. En la última semana los horarios cambian: miércoles y jueves, de 16 a 20; viernes, de 16 a 21; y sábados y domingos, de 10 a 21. Las entradas se consiguen de manera anticipada por Feverup o en la boletería del shopping. Entre el Herrerasaurus más antiguo y el gigante que todavía se está terminando de descubrir, el recorrido deja una certeza: en materia de dinosaurios grandes, Argentina también juega de local.