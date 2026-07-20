Dinosaurios en Yerba Buena: el gigante dinosaurio argentino que se roba todas las miradas en las vacaciones de invierno

Primero aparece la fauna de la era del hielo. La macrauquenia, un animal con trompa que en realidad es su labio superior, "podría gambetear", según Alva, al tigre dientes de sable. Sus fósiles los encontró, cerca de Punta Arenas, el propio Charles Darwin, y después los estudió el paleontólogo inglés Richard Owen. A pocos metros hay otro hallazgo de Darwin: el Hippidion, un caballo americano más robusto que el actual, que encontró cerca de Bahía Blanca y que Owen clasificó en 1840. Al frente, un mamut —una especie que sobrevivió hasta hace apenas 3.700 años— con orejas diminutas para no perder calor, y un oso de las cavernas que, pese a su fama, pesaba unos 600 kilos: parecido a un oso pardo actual. El que más impresiona por su historia es el megaterio: lo encontró un fraile, Manuel Torres, en las barrancas del río Luján, en 1787, y lo estudió en Francia el naturalista Georges Cuvier casi una década después. Podía pararse en dos patas y llegar a pesar cuatro toneladas. El lobo terrible, pese al nombre, no era mucho más grande que un lobo gris actual: pesaba en promedio 80 kilos y cazaba en manada. Y hay un túnel de medusas: una, la melena de león gigante, con tentáculos de más de 37 metros; otra, la medusa fénix, de apenas cuatro milímetros, con fama de inmortal.