Milan se mete en la pelea por Dybala y complica los planes de Boca

Todo este tablero de ajedrez se mueve mientras el jugador atraviesa un momento físico delicado. Actualmente, la "Joya" se encuentra en plena recuperación tras una operación de rodilla, de la cual espera recibir el alta médica antes de que termine el mes de abril. Tras un par de temporadas en las que las lesiones lo tuvieron a maltraer, su lugar en la escena global perdió terreno: ya no es una pieza inamovible en el andamiaje de la Roma y sus chances de subirse al avión de la selección argentina para el Mundial 2026 asoman cada vez más lejanas.