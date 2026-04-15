Milan se mete en la pelea por Dybala y complica los planes de Boca
El gigante italiano pretende llevarse a la "Joya" en condición de libre, priorizando su comodidad familiar en la Serie A. Pese al deseo de Riquelme y la presencia de Paredes, el factor europeo asoma como el principal obstáculo para el sueño "xeneize".
Resumen para apurados
- AC Milan busca fichar a Paulo Dybala en junio como jugador libre, complicando el plan de Boca Juniors de repatriar al delantero para reforzar su plantel en Buenos Aires.
- La 'Joya' prioriza la estabilidad familiar en Italia tras ser padre. Mientras Boca apuesta al factor afectivo con Paredes, Milan lo ve como reemplazo ante una posible salida de Leão.
- El interés europeo y la preferencia de Dybala por la Serie A alejan su regreso al país. Su futuro dependerá de su recuperación física y la oferta final de renovación de la Roma.
Tras un comienzo ideal en la Copa Libertadores, el nombre de Paulo Dybala volvió a sobrevolar los pasillos de La Bombonera. Sin embargo, las últimas noticias que llegan desde Europa encendieron las alarmas en Boca: Milan se metió de lleno en la puja por la "Joya" y pretende llevárselo a partir de julio. Por si fuera poco, la Roma no se da por vencida y todavía sueña con retenerlo.
Según reveló en las últimas horas el reconocido diario Corriere dello Sport, el cordobés de 32 años le daría absoluta prioridad a la idea de mantenerse en la elite de la Serie A, la liga que lo cobijó durante sus 14 años de carrera europea desde que armó las valijas en Instituto de Córdoba. Y a ese deseo de estabilidad geográfica, ahora se le sumó un pretendiente de muchísimo peso.
El factor Milan y la comodidad familiar
El "Rossonero" anotó a Dybala como uno de sus principales objetivos para el mercado de mitad de año. Considerando que llegaría en condición de jugador libre (su vínculo con Roma termina a fines de junio), la institución milanesa estaría dispuesta a ofrecerle un contrato a la altura del que percibe actualmente en la capital. De todos modos, desde Italia aseguran que esta jugada maestra está atada a una condición ineludible: la inminente salida del delantero portugués Rafael Leão.
Aunque una larga lista de equipos ya sondeó al futbolista, la irrupción del Milan pisa fuerte no sólo por tratarse de uno de los clubes más importantes del mundo, sino por el contexto personal del jugador. Dybala acaba de ser padre de su primera hija y se siente como en casa en el país de la bota. La intención de la familia es alterar su día a día lo menos posible. Si bien un retorno a Buenos Aires asomaba como una aventura seductora, mudarse al norte italiano aparece como la alternativa perfecta para mantenerse en el primer nivel sin cambiar de país.
La propuesta de la "Loba" y un presente complejo
Pero la historia no termina en Milán. Roma, su actual casa, tiene serias intenciones de firmarle una renovación. Eso sí, las negociaciones incluyen una inevitable rebaja salarial producto de los estrictos ajustes presupuestarios que está llevando adelante la institución. Como punto de encuentro, se baraja la posibilidad de firmar un contrato fuertemente ligado al cumplimiento de objetivos deportivos.
Todo este tablero de ajedrez se mueve mientras el jugador atraviesa un momento físico delicado. Actualmente, la "Joya" se encuentra en plena recuperación tras una operación de rodilla, de la cual espera recibir el alta médica antes de que termine el mes de abril. Tras un par de temporadas en las que las lesiones lo tuvieron a maltraer, su lugar en la escena global perdió terreno: ya no es una pieza inamovible en el andamiaje de la Roma y sus chances de subirse al avión de la selección argentina para el Mundial 2026 asoman cada vez más lejanas.
La ilusión intacta del "Xeneize"
Pese al panorama adverso que proponen los euros y el confort europeo, en Boca no pierden la fe. Es de público conocimiento que el atacante siempre fue hincha del club. A sus 32 años, y luego de más de una década brillando en el exterior, la idea de pegar la vuelta hace tiempo que da vueltas en la cabeza de su círculo íntimo.
La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme ya lo ha tentado en reiteradas oportunidades y viene realizando un trabajo silencioso, lento pero persistente, para seducirlo. Como as de espadas en esta patriada, Boca cuenta con el factor emocional: su gran amigo Leandro Paredes ya lo espera con los brazos abiertos en el vestuario. El sueño de ver a Dybala pisando el césped de La Bombonera sigue vivo, aunque ahora el "Xeneize" sabe que tendrá que competir mano a mano contra el peso pesado del norte italiano.