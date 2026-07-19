Scaloni abrió la puerta a un posible final de ciclo tras perder la final: "Hasta diciembre voy a seguir y después veremos"

El entrenador aseguró que, más allá del resultado, siente un profundo orgullo por el grupo de futbolistas. "Han dado todo en esta final. Estoy totalmente agradecido a ellos. Sinceramente hicieron todo y más de lo que tenían que hacer", afirmó. Además, remarcó que no se arrepiente de nada de lo realizado durante el torneo y destacó el camino recorrido hasta llegar a la definición del certamen.