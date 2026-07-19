Scaloni abrió la puerta a un posible final de ciclo tras perder la final: "Hasta diciembre voy a seguir y después veremos"

Resumen para apurados
- Tras perder la final del Mundial ante España, Lionel Scaloni anunció que dirigirá a Argentina solo hasta diciembre para evaluar su futuro y tomar un necesario descanso.
- Tras caer en la final, el DT agradeció al plantel entre lágrimas y anticipó que hablará con el presidente de la AFA luego de tomarse un tiempo para descansar y reflexionar.
- La eventual salida de Scaloni marcaría el fin del ciclo más exitoso de la selección argentina, abriendo un período de total incertidumbre sobre el futuro técnico del plantel.
Lionel Scaloni dejó abierta la posibilidad de ponerle fin a su ciclo como entrenador de la selección argentina después de diciembre. Minutos después de la derrota ante España en la final del Mundial, el DT habló en la zona mixta, evitó confirmar su continuidad y explicó que primero quiere tomarse un tiempo antes de reunirse con el presidente de la AFA para definir su futuro.
El entrenador aseguró que, más allá del resultado, siente un profundo orgullo por el grupo de futbolistas. "Han dado todo en esta final. Estoy totalmente agradecido a ellos. Sinceramente hicieron todo y más de lo que tenían que hacer", afirmó. Además, remarcó que no se arrepiente de nada de lo realizado durante el torneo y destacó el camino recorrido hasta llegar a la definición del certamen.
âNunca pensÃ© estar en este lugar maravilloso. Merezco tomarme el tiempo para decidir que voy a hacer.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 19, 2026
DifÃcilmente se vuelva a formar un grupo tan maravilloso como este y me duele en almaâ.
Scaloni SE LARGÃ A LLORAR y NO PUDO SEGUIR la conferencia. ðð¦ð· pic.twitter.com/ExtUtUz8cz
Scaloni explicó que la idea es continuar al frente del equipo hasta fin de año, aunque reconoció que necesita un descanso después de tantos años al mando. "Hasta diciembre voy a seguir y después seguramente hablaré con el presidente. La idea es relajar y parar un poco. Es un lugar espectacular, soñado, pero también es justo pensar qué hacer para continuar con el proceso", señaló. De todos modos, aclaró que la decisión final todavía no está tomada.
El legado de la Scaloneta
Consultado sobre la huella que deja este ciclo, el entrenador prefirió hablar del espíritu del equipo antes que de los títulos conseguidos. Destacó la entrega mostrada incluso en la derrota y puso como ejemplo la actitud del plantel frente a un rival que consideró superior durante varios pasajes del encuentro.
"Más que un legado, lo que queda es lo que se vio hoy: un equipo que luchó hasta el último momento, que no dio una pelota por perdida y que dejó todo aun jugando con diez jugadores. Ojalá ese espíritu permanezca para siempre, tanto en los jugadores que vengan a la Selección como en todo el país. En Argentina estamos todos orgullosos de este grupo", concluyó.