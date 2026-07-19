“No le podemos pedir más nada”: el agradecimiento de los tucumanos a Messi tras la final

En el mástil de Yerba Buena los bombos siguieron sonando mucho después del pitazo final. Las bengalas volvieron a teñir de celeste el cielo y los abrazos aparecieron entre grupos de amigos y familias que decidieron cerrar el Mundial juntos. Argentina acababa de perder 1 a 0 frente a España en la final, pero el clima no fue de reproches. La palabra que más se escuchó fue otra: gracias.