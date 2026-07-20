Nuevos montos de las Pensiones no contributivas de Anses: ¿cuánto se paga por Invalidez y Vejez con el bono?

En cuanto al régimen de compatibilidades, la prestación por Invalidez no permite desempeñarse bajo empleo formal registrado, trabajo autónomo ni régimen de monotributo general, aunque conserva su vigencia si el titular opta por el Monotributo Social y mantiene las demás condiciones exigidas. Asimismo, la percepción de este beneficio resulta incompatible con el cobro de la AUH o la Asignación por Embarazo, finalizando el derecho a estas últimas al momento de otorgarse la pensión e ingresando el beneficiario al sistema de asignaciones familiares correspondiente a su nueva condición previsional.