SociedadActualidad

Nuevos montos de las Pensiones no contributivas de Anses: ¿cuánto se paga por Invalidez y Vejez con el bono?

Con el aumento por inflación y la liquidación del bono extraordinario, el Estado fijó el haber total para los titulares de las Pensiones No Contributivas. Todos los detalles sobre los montos de julio y las condiciones para acceder.

Nuevos montos de las Pensiones no contributivas de Anses: ¿cuánto se paga por Invalidez y Vejez con el bono?
Anses
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Anses oficializó que en julio las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez en Argentina alcanzarán los $358.392,53, debido al aumento por inflación y un bono.
  • El monto final se compone de un haber básico de $288.392,53, ajustado un 2,15% según la inflación de mayo, más la acreditación de un bono extraordinario de $70.000.
  • Estas prestaciones, que equivalen al 70% de la jubilación mínima, seguirán actualizándose mensualmente según la inflación para proteger a los sectores más vulnerables.
Resumen generado con IA

Las Pensiones No Contributivas (PNC) constituyen un mecanismo de asistencia destinado a brindar respaldo a quienes enfrentan contextos de vulnerabilidad económica y carecen de las condiciones para acceder a una jubilación convencional. La administración de estos beneficios recae en el Estado nacional, que coordina su entrega a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) junto con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Calendario Anses: quiénes cobran desde el lunes con el aumento del 2,15% y el bono

Calendario Anses: quiénes cobran desde el lunes con el aumento del 2,15% y el bono

Dado que el acceso a este derecho no requiere contribuciones previas al sistema previsional, el alcance del programa beneficia directamente a diversos sectores desprotegidos. Entre la población destinataria se encuentran tanto personas con discapacidades o afecciones de salud crónicas que limitan su desarrollo laboral, como adultos mayores que no disponen de recursos suficientes ni de la cantidad de años trabajados exigida para su retiro.

Monto confirmado para pensiones por invalidez y vejez

Durante el mes de julio, quienes reciben las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez perciben un haber básico fijado en $288.392,53. Dicho monto refleja un incremento del 2,15%, ajuste equivalente a la variación de la inflación del mes de mayo registrada por el Indec. Adicionalmente, el haber se complementa con un bono extraordinario de $70.000, lo que fija el ingreso total consolidado en $358.392,53 para los titulares que cobran dicho refuerzo de manera íntegra.

Calendario Anses: quiénes cobran desde el lunes con el aumento del 2,15% y el bono

Calendario Anses: quiénes cobran desde el lunes con el aumento del 2,15% y el bono

El esquema financiero de estas prestaciones equivale al 70% del valor establecido para la jubilación mínima, manteniéndose actualizado mensualmente en función del Índice de Precios al Consumidor publicado con dos meses de antelación. En el caso específico de la asignación por Invalidez, el trámite requiere demostrar un nivel de incapacidad laboral igual o mayor al 66%, condición que precisa acreditación mediante un Certificado Médico Oficial expedido por un centro de salud público en personas menores de 65 años.

¿Cómo se compone el haber de $358.000 de este mes?

Los montos quedan conformados de la siguiente manera:

  • Haber de la PNC por Invalidez o Vejez: $288.392,53
  • Bono extraordinario: $70.000
  • Total a cobrar en julio: $358.392,53

Anses confirmó el nuevo aumento para jubilados en agosto: de cuánto será la mínima

Anses confirmó el nuevo aumento para jubilados en agosto: de cuánto será la mínima

En cuanto al régimen de compatibilidades, la prestación por Invalidez no permite desempeñarse bajo empleo formal registrado, trabajo autónomo ni régimen de monotributo general, aunque conserva su vigencia si el titular opta por el Monotributo Social y mantiene las demás condiciones exigidas. Asimismo, la percepción de este beneficio resulta incompatible con el cobro de la AUH o la Asignación por Embarazo, finalizando el derecho a estas últimas al momento de otorgarse la pensión e ingresando el beneficiario al sistema de asignaciones familiares correspondiente a su nueva condición previsional.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina
1

La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?
2

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país
3

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

Hoy comienza el pago del ajuste salarial del 3% a los empleados públicos
4

Hoy comienza el pago del ajuste salarial del 3% a los empleados públicos

Fútbol 1, delincuentes 0: El lapidario ataque de The Telegraph contra la Selección Argentina
5

"Fútbol 1, delincuentes 0": El lapidario ataque de "The Telegraph" contra la Selección Argentina

Ranking notas premium
El Mundial en el espejo
1

El Mundial en el espejo

Andar en moto en el reino de la anomia vial
2

Andar en moto en el reino de la anomia vial

Vacaciones de invierno en Tucumán: una oportunidad para descubrir los secretos del Cementerio del Oeste
3

Vacaciones de invierno en Tucumán: una oportunidad para descubrir los secretos del Cementerio del Oeste

Recuerdos fotográficos: Ernesto Padilla y el Trópico de Capricornio en Humahuaca
4

Recuerdos fotográficos: Ernesto Padilla y el Trópico de Capricornio en Humahuaca

Messi va a revolucionar todo lo que se conocía sobre medicina deportiva
5

"Messi va a revolucionar todo lo que se conocía sobre medicina deportiva"

Más Noticias
Fútbol 1, delincuentes 0: El lapidario ataque de The Telegraph contra la Selección Argentina

"Fútbol 1, delincuentes 0": El lapidario ataque de "The Telegraph" contra la Selección Argentina

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

El tiempo en Tucumán: después de las lluvias volverá a bajar la temperatura durante la semana

El tiempo en Tucumán: después de las lluvias volverá a bajar la temperatura durante la semana

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

Horóscopo chino: los signos que cerrarán ciclos y se encontrarán con grandes oportunidades, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que cerrarán ciclos y se encontrarán con grandes oportunidades, según Ludovica Squirru

La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina

La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina

Junto a un río: el estudio de música oculto en Tafí del Valle

Junto a un río: el estudio de música oculto en Tafí del Valle

Sistema de créditos: otro desafío que debe afrontar la UNT

Sistema de créditos: otro desafío que debe afrontar la UNT

Comentarios