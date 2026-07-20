Nuevos montos de las Pensiones no contributivas de Anses: ¿cuánto se paga por Invalidez y Vejez con el bono?
Con el aumento por inflación y la liquidación del bono extraordinario, el Estado fijó el haber total para los titulares de las Pensiones No Contributivas. Todos los detalles sobre los montos de julio y las condiciones para acceder.
Resumen para apurados
- La Anses oficializó que en julio las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez en Argentina alcanzarán los $358.392,53, debido al aumento por inflación y un bono.
- El monto final se compone de un haber básico de $288.392,53, ajustado un 2,15% según la inflación de mayo, más la acreditación de un bono extraordinario de $70.000.
- Estas prestaciones, que equivalen al 70% de la jubilación mínima, seguirán actualizándose mensualmente según la inflación para proteger a los sectores más vulnerables.
Las Pensiones No Contributivas (PNC) constituyen un mecanismo de asistencia destinado a brindar respaldo a quienes enfrentan contextos de vulnerabilidad económica y carecen de las condiciones para acceder a una jubilación convencional. La administración de estos beneficios recae en el Estado nacional, que coordina su entrega a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) junto con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Dado que el acceso a este derecho no requiere contribuciones previas al sistema previsional, el alcance del programa beneficia directamente a diversos sectores desprotegidos. Entre la población destinataria se encuentran tanto personas con discapacidades o afecciones de salud crónicas que limitan su desarrollo laboral, como adultos mayores que no disponen de recursos suficientes ni de la cantidad de años trabajados exigida para su retiro.
Monto confirmado para pensiones por invalidez y vejez
Durante el mes de julio, quienes reciben las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez perciben un haber básico fijado en $288.392,53. Dicho monto refleja un incremento del 2,15%, ajuste equivalente a la variación de la inflación del mes de mayo registrada por el Indec. Adicionalmente, el haber se complementa con un bono extraordinario de $70.000, lo que fija el ingreso total consolidado en $358.392,53 para los titulares que cobran dicho refuerzo de manera íntegra.
El esquema financiero de estas prestaciones equivale al 70% del valor establecido para la jubilación mínima, manteniéndose actualizado mensualmente en función del Índice de Precios al Consumidor publicado con dos meses de antelación. En el caso específico de la asignación por Invalidez, el trámite requiere demostrar un nivel de incapacidad laboral igual o mayor al 66%, condición que precisa acreditación mediante un Certificado Médico Oficial expedido por un centro de salud público en personas menores de 65 años.
¿Cómo se compone el haber de $358.000 de este mes?
Los montos quedan conformados de la siguiente manera:
- Haber de la PNC por Invalidez o Vejez: $288.392,53
- Bono extraordinario: $70.000
- Total a cobrar en julio: $358.392,53
En cuanto al régimen de compatibilidades, la prestación por Invalidez no permite desempeñarse bajo empleo formal registrado, trabajo autónomo ni régimen de monotributo general, aunque conserva su vigencia si el titular opta por el Monotributo Social y mantiene las demás condiciones exigidas. Asimismo, la percepción de este beneficio resulta incompatible con el cobro de la AUH o la Asignación por Embarazo, finalizando el derecho a estas últimas al momento de otorgarse la pensión e ingresando el beneficiario al sistema de asignaciones familiares correspondiente a su nueva condición previsional.