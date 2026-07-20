Horóscopo chino: los signos que cerrarán ciclos y se encontrarán con grandes oportunidades, según Ludovica Squirru

Aún queda tiempo para que el rumbo de algunas vidas cambie rotundamente. Las nuevas oportunidades y los cierres de ciclo no siempre se dan al comienzo sino al final de mes y benefician a aquellos que con paciencia pueden aguardar. Lo que queda de julio es un período en el que las energías propiciarán distintas posibilidades para crecer y avanzar. El horóscopo chino advierte que estas semanas son determinantes, por lo que habrá que estar atento.