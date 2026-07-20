Horóscopo chino: los signos que cerrarán ciclos y se encontrarán con grandes oportunidades, según Ludovica Squirru
La reconocida astróloga advirtió que por este tiempo algunos signos sufrirán grandes transformaciones que harán despedirse de lo viejo y dar lugar al crecimiento personal, laboral y afectivo.
Resumen para apurados
- La astróloga Ludovica Squirru anunció que, a fines de julio, varios signos del horóscopo chino cerrarán ciclos y recibirán grandes oportunidades de crecimiento personal y laboral.
- Mientras que signos como Rata y Dragón vivirán transformaciones positivas, otros como Caballo deberán actuar con cautela frente a posibles tensiones durante las próximas semanas.
- Estas predicciones destacan la importancia de sanar deudas emocionales y ordenar prioridades para afrontar con éxito la segunda mitad del año y consolidar proyectos futuros.
Aún queda tiempo para que el rumbo de algunas vidas cambie rotundamente. Las nuevas oportunidades y los cierres de ciclo no siempre se dan al comienzo sino al final de mes y benefician a aquellos que con paciencia pueden aguardar. Lo que queda de julio es un período en el que las energías propiciarán distintas posibilidades para crecer y avanzar. El horóscopo chino advierte que estas semanas son determinantes, por lo que habrá que estar atento.
Ludovica Squirru, la reconocida astróloga y especialista del horóscopo chino, advirtió que este lapso será crucial tanto en la vida personal como en el trabajo y las relaciones. Será momento de cambios, de fortalecer vínculos y de prepararse para una nueva etapa que inicia y que promete una mayor tranquilidad y claridad mental que favorecerá a los signos en sus decisiones y en los rumbos que tomarán cuando los nuevos caminos se presenten.
Los signos que sufrirán transformaciones en el mes de julio
Rata
Será uno de los signos más favorecidos de este período, ya que contará con una renovada claridad mental para resolver asuntos pendientes y tomar decisiones importantes con total confianza. Su habilidad para organizarse y reaccionar con rapidez le permitirá aprovechar grandes oportunidades en lo laboral y personal, siempre y cuando no se deje dominar por la ansiedad.
Dragón
El crecimiento y la expansión serán los grandes ejes de este mes para el Dragón. La energía disponible impulsará el desarrollo de proyectos, la firma de acuerdos y el reinicio de desafíos que habían quedado postergados. Además, será una etapa sumamente propicia para sanar heridas del pasado y liberarse de cargas emocionales que le impedían avanzar.
Chancho
Vivirá semanas mucho más tranquilas en comparación con otros signos, con la prioridad puesta en el descanso, el bienestar físico y el equilibrio emocional. Para el Chancho será un momento ideal para bajar el ritmo de la rutina, reencontrarse con sus afectos y dedicarse a actividades que le brinden serenidad y verdadera satisfacción.
Búfalo
Luego de varios meses de esfuerzo sostenido, finalmente comenzará a cosechar las recompensas de su perseverancia. Las predicciones anticipan un tiempo favorable para consolidar proyectos a largo plazo y afianzar los vínculos familiares, donde los pequeños gestos cotidianos tendrán un impacto sumamente positivo.
Mono
Encontrará en su ingenio y creatividad la herramienta clave para destacar en todo lo que emprenda. Su facilidad para resolver problemas y trabajar en equipo le abrirá puertas importantes, dando inicio a acciones solidarias y proyectos compartidos cuyos beneficios se extenderán durante el resto del año.
Serpiente
Como una de las grandes protagonistas del año, atravesará un período de profundas transformaciones e introspección. Según Ludovica Squirru, estas semanas serán decisivas para revisar prioridades, enfocarse en el crecimiento personal y tomar determinaciones firmes que marcarán el rumbo de los próximos meses.
Perro
Sentirá con fuerza el impulso de la renovación y los nuevos comienzos. Este tiempo favorecerá los cambios tanto en el plano afectivo como en el profesional, abriendo la posibilidad de encarar nuevos proyectos o afianzar relaciones que le aportarán la estabilidad y la confianza necesarias para avanzar.
Caballo
A diferencia de los demás, deberá actuar con especial cautela y cauterio. Para este signo se anticipa un escenario con algunos desafíos y momentos de tensión donde podrían surgir malentendidos, por lo que la clave estará en evitar las reacciones impulsivas y analizar minuciosamente cada compromiso antes de dar un paso en falso.
Más allá del signo, la astróloga destaca que lo que queda de julio es un período ideal para detenerse, sanar deudas emocionales, recuperar energías y fortalecer los lazos con nuestros seres queridos. Cerrar etapas con claridad será el paso fundamental para preparar el terreno antes de recibir las oportunidades de la segunda mitad del año.