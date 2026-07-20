Medio país bajo alerta amarilla y naranja: se esperan nevadas, viento zonda, ráfagas intensas, frío extremo y tormentas este lunes 20 de julio

Tras un domingo marcado por el descenso en el termómetro y el final del clima mundialista, el Servicio Meteorológico Nacional anunció una nueva jornada de marcas mínimas que se juntarán con fenómenos meteorológicos severos. Aún entre la euforia y los festejos, el ambiente en algunas localidades estará interrumpido por fuertes nevadas, ráfagas, viento zonda, lluvias y tormentas, así como temperaturas extremas, generando un escenario de contrastes en todo el país.
A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el SMN advirtió que 12 provincias, a las que se agregan las islas Malvinas, se encuentran bajo aviso amarillo y naranja por diversos fenómenos extremos. Estos cubrirán tanto el norte como el centro y sur del país y obligan a considerar planes de contingencia para preservar los bienes, la salud y la vida.
Alertas en el norte y la Cordillera
El norte del país estará marcado por fenómenos dispares. En algunos sectores las ráfagas de gran velocidad se transformarán en viento zonda, como es el caso de Jujuy que presentará este evento con velocidades entre 30 y 35 km/h, aunque las ráfagas podrán superar los 70 km/h en toda la región puneña de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi, al igual que en el sector cordillerano de Susques y del resto de localidades mencionadas. También se encuentran bajo alerta las áreas montañosas de estas jurisdicciones, incluido Doctor Manuel Belgrano. Este fenómeno puede ocasionar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.
El temporal se repite para la zona del Valle de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos, en Salta, donde el viento zonda llegará por la tarde de hoy y se combinará con el aviso por vientos del sector oeste que alcanzará velocidades entre los 60 y 80 km/h y hasta 100 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad. La situación se mantiene en la Cordillera de los Andes, la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos, donde la alerta se mantendrá todo el día.
En el opuesto del mapa, el la provincia de Corrientes, se esperan tormentas de nivel amarillo en General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce. Según el SMN, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas e importante actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
Temporales de nieve y viento en Cuyo
En La Rioja, los vientos y las nevadas alcanzarán niveles extremos, llegando a notificaciones naranjas por ráfagas de velocidades entre 80 y 100 km/h, aunque habrá momentos en los que rozarán los 130 km/h en los niveles más altos. La alerta amarilla por precipitaciones de nieve se mantiene en la Cordillera de General Lamadrid y Vinchina, que comprenderá todo este lunes, mientras que los avisos advierten por ráfagas que podrán provocar una importante reducción de la visibilidad en esta región.
Las mismas alertas se repiten para la Cordillera de Iglesia y Calingasta, en San Juan, zona que será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se prevén valores de manto blanco acumulado entre 30 y 50 centímetros para cada día de pronóstico, pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas más bajas, la precipitación puede ser en forma de nieve o aguanieve. La situación estará acompañada por vientos intensos con posible viento blanco y reducción del campo visual. Los reportes también se mantienen durante todo el día junto con los avisos naranja y amarillos por vientos.
Precipitaciones y frío polar en el sur
La advertencia por nevada nivel naranja y amarillo, donde se prevé nieve acumulada entre 100 y 150 centímetros en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual, se mantiene en el oeste de Mendoza, en la Cordillera de San Carlos, Tunuyán, Las Heras, Luján de Cuyo y Tupungato, así como en Malargüe y San Rafael.
En Río Negro se esperan otros cuadros climáticos como lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, pudiendo ser superados de manera puntual en Avellaneda, Pichi Mahuida, Conesa, la meseta de Adolfo Alsina, San Antonio y Valcheta, así como el este de El Cuy y General Roca. También una pequeña porción del sur de Buenos Aires, en la costa de Patagones, se encuentra bajo alerta amarilla por el mismo fenómeno.
Riesgos para la salud por marcas bajo cero
En cuanto al mapa de temperaturas críticas, se esperan marcas mínimas en la Cordillera de Cushamen, el área mesetaria de Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches en Chubut, al igual que en el relieve plano de Río Senguer, Escalante, Sarmiento y el sudoeste de Florentino Ameghino. La alerta sigue en la meseta y la Cordillera del Lago Buenos Aires, Río Chico, Deseado, Magallanes, Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino en Santa Cruz, y se extiende hasta la zona no costera de Río Grande y Ushuaia en Tierra del Fuego.
Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima o mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. En el caso de los pisos térmicos de nivel amarillo, pueden producir efectos leves a moderados en el bienestar físico, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas.