Medio país bajo alerta amarilla y naranja: se esperan nevadas, viento zonda, ráfagas intensas, frío extremo y tormentas este lunes 20 de julio

El temporal se repite para la zona del Valle de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos, en Salta, donde el viento zonda llegará por la tarde de hoy y se combinará con el aviso por vientos del sector oeste que alcanzará velocidades entre los 60 y 80 km/h y hasta 100 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad. La situación se mantiene en la Cordillera de los Andes, la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos, donde la alerta se mantendrá todo el día.