De las provincias del NOA, Salta fue la más afectada por el viento Zonda

En San Juan y Mendoza, el fenómeno estuvo acompañado por alertas meteorológicas ante la intensidad del viento Zonda, con ráfagas que superaron los 80 kilómetros por hora. Las autoridades también advirtieron sobre la posibilidad de nevadas en sectores cordilleranos y precordilleranos, debido al ingreso de un sistema de inestabilidad asociado al frente que avanzaba sobre la región. El escenario obligó a extremar precauciones por el riesgo de incendios, caída de árboles, cortes de energía y dificultades en rutas, mientras los organismos de emergencia monitoreaban la evolución de las condiciones climáticas.