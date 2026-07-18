De las provincias del NOA, Salta fue la más afectada por el viento Zonda

Salta fue la provincia más afectada por el viento Zonda, que provocó numerosos incendios forestales, complicaciones en el tránsito y un amplio despliegue de los equipos de emergencia para evitar que las llamas alcanzaran zonas urbanas. Las fuertes ráfagas alimentaron varios focos ígneos en distintos puntos del territorio salteño, obligando a cortar rutas y a reforzar los operativos de combate del fuego.
La situación más grave se vivió en barrio Mi Refugio de la capital, donde las llamas alcanzaron viviendas, vehículos y animales. Otro foco ígneo se dio sobre la Ruta Provincial 26, frente al ingreso al barrio Solidaridad, en la capital. Allí trabajaron de manera coordinada bomberos, brigadistas, policías, personal de Tránsito y equipos municipales para contener un incendio forestal que avanzaba impulsado por el Zonda. La densa humareda redujo la visibilidad y generó preocupación entre los vecinos por el riesgo de propagación.
Otro foco de grandes dimensiones afectó la Circunvalación Oeste y la Ruta 24, en Cerrillos, donde las autoridades solicitaron evitar la circulación debido al peligro que representaban las llamas y el humo.
En Catamarca también se registraron incendios. En la localidad de Famatanca, cerca de Santa María, bomberos de San José y Santa María combatieron durante más de tres horas un foco que consumió pajonales, cortaderas y numerosos árboles, como algarrobos y sauces. Debido a las dificultades para acceder al lugar, las dotaciones debieron ingresar por una finca para controlar las llamas.
En Jujuy, en tanto, el viento Zonda provocó daños materiales. En San Salvador de Jujuy, el techo de un local comercial fue arrancado por las fuertes ráfagas y terminó impactando contra un peatón, en un episodio que reflejó la peligrosidad del fenómeno y llevó a las autoridades a reforzar las recomendaciones para evitar desplazamientos innecesarios mientras persistieran las condiciones adversas.
En otras provincias
El viento Zonda provocó complicaciones en otras provincias argentinas, con ráfagas intensas que generaron incendios forestales, dificultades para circular, daños materiales y advertencias por posibles nevadas en zonas cordilleranas.
En Buenos Aires, el episodio más destacado fue el vuelco de un colectivo de larga distancia en Carmen de Areco. La unidad, que había partido desde Laboulaye, Córdoba, perdió estabilidad mientras circulaba por la ruta nacional 7 y cayó desde un puente. El accidente dejó pasajeros heridos y demandó un amplio operativo de asistencia y rescate.
En Córdoba y San Luis, el viento seco y cálido elevó el riesgo de incendios forestales, especialmente en áreas con vegetación seca, además de generar complicaciones por las ráfagas y la reducción de visibilidad en distintos sectores.
En San Juan y Mendoza, el fenómeno estuvo acompañado por alertas meteorológicas ante la intensidad del viento Zonda, con ráfagas que superaron los 80 kilómetros por hora. Las autoridades también advirtieron sobre la posibilidad de nevadas en sectores cordilleranos y precordilleranos, debido al ingreso de un sistema de inestabilidad asociado al frente que avanzaba sobre la región. El escenario obligó a extremar precauciones por el riesgo de incendios, caída de árboles, cortes de energía y dificultades en rutas, mientras los organismos de emergencia monitoreaban la evolución de las condiciones climáticas.