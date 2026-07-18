El viento Zonda seguirá castigando al NOA: el pronóstico para los próximos días

Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas este fin de semana por el azote del viento Zonda en el Noroeste argentino, un fenómeno inusual en la zona que genera vientos de hasta 100 km/h.
- Provincias como Tucumán, Salta y Catamarca sufren ráfagas de hasta 100 km/h y calor extremo. Tras el paso del Zonda, se prevé el ingreso de un frente frío con lloviznas.
- Se espera que las alertas disminuyan hacia el lunes, dando paso a una semana fría y estable que ayudará a mitigar el riesgo de incendios y normalizar la situación regional.
El Noroeste argentino atravesó un fuerte fenómeno meteorológico durante las últimas horas. El viento Zonda es un fenómeno que se da de forma más frecuente en Cuyo, en las zonas pegadas a la cordillera, pero que puede descender desde cualquier punto de Los Andes hacia las llanuras. Según el Servicio Meteorológico, estas condiciones seguirán afectando algunas provincias en las próximas horas.
Cuatro provincias del NOA están bajo alerta meteorológica por viento Zonda. Además, algunas tienen pronósticos de nevadas y vientos comunes de alta intensidad. Pero lo que mantiene en vilo a la mayoría de las ciudades es el Zonda, debido a su poca repetición y a la falta de costumbre para enfrentar estas condiciones climáticas.
Pronóstico de Catamarca
Más de ⅔ de la provincia se encuentra en alerta meteorológica naranja este sábado. Se anunciaron nevadas en las zonas más altas, vientos fuertes y viento Zonda en la parte centro-sur este sábado. Se espera que el domingo las condiciones sigan siendo las mismas y que el lunes la zona bajo advertencia sea más chica y que solo esté en alerta amarilla por viento.
Pronóstico de Jujuy
Toda la provincia está marcada en colores en el mapa del Sistema de Alerta Temprana del SMN de este fin de semana. Rige la alerta naranja en el sudoeste por vientos y por viento Zonda en el sudeste para sábado y domingo. En la parte centro y norte de la provincia hay alerta amarilla por viento Zonda, por lo que su intensidad será menor que en el este. Este sábado la máxima llegará a 33 °C y el domingo a 25 °C. El resto de la semana, la temperatura oscilará entre 8 °C y 23 °C.
Pronóstico de La Rioja
La Rioja tiene solo una franja de su territorio hacia la cordillera bajo alerta meteorológica. El naranja indica que habrá vientos y nevadas en la zona montañosa de General Lamadrid y Vinchina. La precordillera de Iglesia, Jáchal, Coronel Felipe Varela y General Lamadrid están en alerta amarilla. Hay un pronóstico de lluvias para esta tarde. Las temperaturas durante la semana se ubicarán entre 7 °C y 19 °C.
Pronóstico de Salta
El fin de semana tendrá un gran nivel de ventosidad en gran parte de la provincia. La mitad oeste se encuentra bajo alerta naranja: hacia la cordillera, por vientos; hacia el centro, por viento Zonda. Además, el norte, en la zona de la Puna de Iruya, Orán y Santa Victoria, rige también una alerta por Zonda, pero de primer nivel –amarilla–. Ambas se extenderán hasta el domingo. El calor del fin de semana irá desapareciendo en la semana, pero no completamente, porque las máximas llegarán a 23 °C el miércoles.
Pronóstico de Santiago del Estero
Santiago del Estero es la única provincia de la región que está en advertencia por tormentas. En el sector más oriental de la provincia, rige una alerta amarilla para esta noche. Afectará Aguirre, Avellaneda, Belgrano, Taboada, Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina y Sarmiento. Según pronosticó el SMN, el día más frío de la semana será el martes con una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de 15 °C. Luego, empezará a ascender progresivamente.
Pronóstico de Tucumán
El territorio tucumano se divide en dos por las alertas señaladas por viento Zonda: hacia el oeste, el color naranja indica vientos con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora; el amarillo –hacia el centro y todo el este–, señala que el Zonda tendrá velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. El domingo, solo la región de los valles estará en alerta naranja. Se pronosticaron lloviznas para la madrugada del domingo con descenso de la temperatura. En la semana, las marcas del termómetro oscilarán entre los 9 °C y 20 °C.