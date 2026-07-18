El viento Zonda seguirá castigando al NOA: el pronóstico para los próximos días

Pronóstico de Jujuy

Toda la provincia está marcada en colores en el mapa del Sistema de Alerta Temprana del SMN de este fin de semana. Rige la alerta naranja en el sudoeste por vientos y por viento Zonda en el sudeste para sábado y domingo. En la parte centro y norte de la provincia hay alerta amarilla por viento Zonda, por lo que su intensidad será menor que en el este. Este sábado la máxima llegará a 33 °C y el domingo a 25 °C. El resto de la semana, la temperatura oscilará entre 8 °C y 23 °C.