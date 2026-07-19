Si la plaza Independencia hablara

¿Qué diría la plaza Independencia si pudiera hablar? Una pregunta con decenas de respuestas posibles. Tal vez se emocionaría al recordar las seis ocasiones en las que recibió a miles de tucumanos conmocionados por el resultado de un partido de fútbol. También tendría derecho a quejarse e incluso a llorar por el estado en que la dejaron algunas veces o por las heridas que sufrió durante ciertos festejos. Pero, sobre todo, estaría orgullosa de haber reunido a tanta gente alrededor de una misma pasión.