Copa del Mundo

Si la plaza Independencia hablara

Pasan los años, surgen nuevos puntos de concentración, pero el principal paseo público de Tucumán sigue siendo el lugar de los festejos. Recuerdos imborrables de tiempos felices y momentos amargos.

HISTORIA REPETIDA. El triunfo de España no afectó a los más fanáticos que volvieron a invadir el principal paseo público de la provincia.
HISTORIA REPETIDA. El triunfo de España no afectó a los más fanáticos que volvieron a invadir el principal paseo público de la provincia.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 8 Min

Resumen para apurados

  • Miles de tucumanos se reúnen históricamente en la plaza Independencia para celebrar o lamentar los resultados de la Selección Argentina en los distintos mundiales de fútbol.
  • Desde los hitos de 1978 y 1986 hasta los festejos de 2022, este paseo histórico pasó de albergar encuentros libres a requerir vallas y operativos de seguridad por los incidentes.
  • La plaza se consolida como el termómetro social de Tucumán, donde los futuros eventos deportivos plantearán nuevos desafíos de convivencia urbana y seguridad para la provincia.
Resumen generado con IA

¿Qué diría la plaza Independencia si pudiera hablar? Una pregunta con decenas de respuestas posibles. Tal vez se emocionaría al recordar las seis ocasiones en las que recibió a miles de tucumanos conmocionados por el resultado de un partido de fútbol. También tendría derecho a quejarse e incluso a llorar por el estado en que la dejaron algunas veces o por las heridas que sufrió durante ciertos festejos. Pero, sobre todo, estaría orgullosa de haber reunido a tanta gente alrededor de una misma pasión.

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Desde tiempos coloniales, las plazas fueron el lugar de encuentro de los pueblos. Quizás por eso los principales edificios públicos de cada ciudad se construyeron a su alrededor. En cada Mundial, el principal paseo público de la provincia volvió a convertirse en escenario de celebraciones multitudinarias. Más allá del crecimiento demográfico que experimentó Tucumán en las últimas décadas, la “Inde”, como la llaman los más jóvenes, continúa siendo el epicentro de las grandes celebraciones populares. Así lo demuestra la historia.

Los festejos

“Sobre una alfombra de gritos la Argentina transitó su noche de gloria”, publicó LA GACETA el 26 de junio de 1978 al abrir la crónica de los festejos por la obtención de la primera Copa del Mundo. “Ni Menotti, ni el asombroso Kempes, ni el Fillol de los reflejos increíbles. Ni siquiera esos nombres que construyeron la victoria resonaron en las calles. Solamente Argentina. Única. Excluyente. Entrañable centro de todas las ofrendas”, añadió el periodista.

Si la plaza Independencia hablara

Lo que aquella crónica no pudo contar fue que esa concentración se convirtió en una de las más importantes registradas durante la última dictadura militar, en tiempos en que las reuniones públicas estaban fuertemente restringidas.

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La conquista del Mundial de México 1986 generó una reacción similar. “En Tucumán, la alegría fue desbordante y la gente se volcó masivamente a la plaza Independencia. En las ciudades y localidades del interior también fue enorme. Sin embargo, en medio de tantos festejos, hubo momentos dramáticos. El joven Bernardo Auad, de 16 años, perdió la vida víctima de una insuficiencia cardiorrespiratoria mientras participaba de la fiesta popular”, se pudo leer en la portada de LA GACETA. Nuestro diario también dedicó una página completa a registrar con imágenes aquella celebración inolvidable.

Si la plaza Independencia hablara

“No faltó nadie en los festejos” fue el título elegido para describir lo ocurrido el 18 de diciembre de 2022, cuando Lionel Messi volvió a levantar la Copa del Mundo. “Miles de tucumanos coparon las calles del microcentro para festejar el título. Historiadores, autoridades y fanáticos reconocieron que nunca antes la Selección había logrado movilizar a tanta gente”, señalaba la crónica.

Pero aquella jornada también dejó un saldo negativo inédito. Personas detenidas, comercios dañados, intentos de robo y numerosos heridos formaron parte de un balance preocupante. Para muchos, fue un reflejo de los cambios sociales y del crecimiento de los niveles de violencia registrados en la provincia.

Los incidentes generaron una intensa polémica. Dirigentes, especialistas y vecinos intentaron explicar qué había ocurrido. Fueron semanas de debates, cuestionamientos y propuestas que desembocaron en una misma conclusión: blindar la plaza con vallas y rodearla de centenares de policías para evitar nuevos desbordes.

Si la plaza Independencia hablara

La otra cara

Pero la plaza Independencia no solo se llenó de gente para celebrar alegrías deportivas. También fue el punto de encuentro en momentos mucho menos felices. El Mundial de Corea-Japón 2002, por ejemplo, fue el torneo de las expectativas frustradas. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa llegaba como uno de los grandes candidatos al título, pero quedó eliminado en la primera ronda.

Como los encuentros se disputaban durante la madrugada, las autoridades instalaron pantallas gigantes para que los hinchas pudieran seguir los partidos. Sin embargo, los malos resultados hicieron que la convocatoria -una suerte de antecedente de los actuales fan fest- pasara prácticamente desapercibida.

A lo largo del tiempo también hubo acontecimientos que derribaron el supuesto espíritu resultadista que muchas veces se le atribuye al fútbol argentino. En Italia 1990, en Brasil 2014 y Estados Unidos 2026, miles de tucumanos se reunieron igualmente para recibir y homenajear a una Selección que había terminado como subcampeona. 

Si la plaza Independencia hablara

Fue una forma de agradecer el esfuerzo, de brindar un abrazo simbólico a jugadores que habían dejado todo en la cancha. Y, de paso, sirvió para desterrar -al menos cuando juega la Selección- aquella vieja teoría de los “cebollitas”. Porque a veces no hace falta ganar para merecer una ovación.

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