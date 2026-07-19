Yerba Buena celebró el orgullo de la Selección más allá de la derrota

Resumen para apurados
- Cientos de hinchas se reunieron en Yerba Buena, Tucumán, tras la derrota ante España para celebrar el subcampeonato mundial de la Selección Argentina de fútbol y agradecer su esfuerzo.
- El encuentro se autoconvocó en el tradicional mástil de la avenida Aconquija, donde familias y jóvenes festejaron con banderas y cantos tras la tristeza inicial por el resultado.
- Esta movilización refleja un cambio cultural en la afición, priorizando el orgullo de pertenencia y el reconocimiento del logro deportivo por encima de la exigencia de ganar.
El argentino es especial. Vive las emociones de otra manera. Analizar y comprender lo que siente puede resultar, a veces, una tarea muy difícil. ¿Cómo explicarle a alguien de otro país que los cientos de fanáticos que saltaron y cantaron alrededor del mástil de la avenida Aconquija estaban celebrando una final perdida y no un nuevo título mundial?
Y eso que suelen decirse muchas cosas negativas sobre los argentinos: que son soberbios, exitistas, que no saben perder. Sin embargo, en Yerba Buena se demostró que también son orgullosos. Aprendieron a disfrutar de las victorias y a sentirse en la cima del mundo, pero también a agradecer el camino recorrido cuando el resultado no acompaña.
Los primeros minutos posteriores a la derrota frente a España mostraron las calles de la ciudad desoladas. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a aparecer otras imágenes: una pareja de jóvenes envueltos en una bandera celeste y blanca, besándose en plena avenida Mate de Luna; un grupo de chicos en motocicleta, arengando a los automovilistas para que levantaran la cabeza y se sumaran al festejo; y un niño que, solo desde una vereda, hacía flamear una bandera argentina.
El mástil ubicado en el cruce de las avenidas Aconquija y Solano Vera volvió a convertirse en el punto de encuentro por excelencia de los yerbabuenenses. Poco a poco, la esquina comenzó a poblarse de fanáticos, especialmente jóvenes, que, entre bengalas de humo, espuma y redoblantes, coparon la zona.
“Me sentí triste, muy triste, pero uno no deja de ser argentino y siempre está presente. Vine a festejar a pesar de que hayamos perdido. Somos todos argentinos y hay que alentar igual. Hay que estar en las buenas y en las malas”, explicó Valentín Castro Salazar, de 24 años, mientras abrazaba a su novia y observaba, con una sonrisa, a la multitud que cantaba y saltaba.
Un poco más alejados, una pareja de mediana edad hacía flamear una camiseta con lágrimas en los ojos. María Álvarez no tardó en explicar lo que sentía. “Quedar en segundo lugar me parece hermoso. No perdimos de mala manera. Estoy feliz, de verdad estoy feliz. Me da pena que seamos tan exitistas; si no ganamos, parece que no podemos festejar, y no es así. No dejamos de ser Argentina. Esta Selección nos representa y creo que es lo mejor que tiene el país en este momento”, afirmó la mujer de 58 años, con la mirada vidriosa.
“Estas no son lágrimas de tristeza, son lágrimas de orgullo. Es más, creo que hasta nos viene bien un baño de humildad. A veces somos muy soberbios porque tenemos al mejor arquero, al mejor goleador o al mejor jugador. Son buenísimos y nos representan, pero siempre podés encontrarte con alguien mejor y hay que aceptarlo”, agregó.
Grupos de amigos, parejas y familias con niños se hicieron presentes en el mástil. Ese fue el caso de Martina Rivas, quien llegó junto a su ex esposo y a su hija. Cada uno sostenía una estrella que simbolizaba uno de los tres campeonatos mundiales conquistados por Argentina. “La cuarta estrella la tuve que dejar en casa”, bromeó entre risas. “A pesar del resultado, somos los segundos mejores del mundo y creo que eso también hay que festejarlo. Por eso estamos acá”, agregó, emocionada.
Quizás por eso resulte tan difícil explicar al argentino. Porque puede llorar una derrota y, apenas unos minutos después, salir a la calle para cantar por quienes no pudieron regalarle otra vuelta olímpica. En Yerba Buena no se celebró una copa ni se intentó disfrazar la tristeza. Se festejó el orgullo de haber llegado, el agradecimiento por lo vivido y una pertenencia que no depende del resultado.