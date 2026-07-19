Yerba Buena celebró el orgullo de la Selección más allá de la derrota

Un poco más alejados, una pareja de mediana edad hacía flamear una camiseta con lágrimas en los ojos. María Álvarez no tardó en explicar lo que sentía. “Quedar en segundo lugar me parece hermoso. No perdimos de mala manera. Estoy feliz, de verdad estoy feliz. Me da pena que seamos tan exitistas; si no ganamos, parece que no podemos festejar, y no es así. No dejamos de ser Argentina. Esta Selección nos representa y creo que es lo mejor que tiene el país en este momento”, afirmó la mujer de 58 años, con la mirada vidriosa.