“¿No pensaste en volver?”, el sacerdote que creyó haber cerrado esa puerta

El mate nunca deja de estar tibio entre sus manos. Lo sostiene con naturalidad mientras hace girar un rosario de madera entre los dedos, como quien repasa una costumbre aprendida hace muchos años. Afuera, el silencio de La Ramada de Arriba apenas se rompe con el canto de algún pájaro y el viento que mueve los árboles alrededor de la capilla Cristo Redentor. Hace apenas unos días, Pedro Gramajo se arrodilló frente al altar para ser ordenado sacerdote. Tiene 66 años.