De Durban a La Ciudadela: El sacerdote sudafricano que conoció a un nuevo “Santo”

A pocos minutos del inicio del partido, cuando muchos revisaban las redes sociales en busca del equipo titular, una presencia llamó la atención de todos: la de Malusi Ncanana, un sacerdote sudafricano de 34 años que ha encontrado en el "Jardín de la República" un segundo hogar. Con una sonrisa contagiosa y vistiendo la camiseta de San Martín, Malusi está en la provincia para aprender español, pero sobre todo para sumergirse en lo que él define como “la pasión y la energía de la gente".