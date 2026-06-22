Es sacerdote y viajó 12 horas en colectivo para alentar a la Selección en Dallas

A las 11 de la mañana, cuando todavía falta más de una hora para que abran las puertas del Fan Fest de Dallas, casi todos los hinchas buscan refugio donde pueden. El termómetro marca 29 grados, la sensación térmica supera los 30 y el sol cae con fuerza sobre el predio. Los árboles se convierten en el bien más preciado para las cerca de 20 personas que ya aguardan el ingreso. Algunos toman agua. Otros conversan para matar el tiempo. Casi todos intentan mantenerse lejos de los rayos del sol.