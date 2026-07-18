Brasil endurece las reglas para la publicidad de apuestas en línea

“Apostar puede causar dependencia”. “Apostar te hace perder dinero”. Esas advertencias son obligatorias desde ayer en la publicidad de las casas de apuestas en línea en Brasil, luego de que el gobierno endureciera las reglas para un sector que es objeto de un intenso debate. El objetivo es “proteger a las personas y tratar a las apuestas como al cigarrillo”, cuya publicidad está prohibida casi por completo en Brasil, dijo Dario Durigan, ministro de Hacienda. La explosión de las llamadas “bets” vino acompañada de publicidad agresiva y omnipresente, con anuncios enormes en edificios, estadios y conciertos.