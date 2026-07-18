Brasil endurece las reglas para la publicidad de apuestas en línea

“Apostar puede causar dependencia”. “Apostar te hace perder dinero”. Esas advertencias son obligatorias desde ayer en la publicidad de las casas de apuestas en línea en Brasil, luego de que el gobierno endureciera las reglas para un sector que es objeto de un intenso debate. El objetivo es “proteger a las personas y tratar a las apuestas como al cigarrillo”, cuya publicidad está prohibida casi por completo en Brasil, dijo Dario Durigan, ministro de Hacienda. La explosión de las llamadas “bets” vino acompañada de publicidad agresiva y omnipresente, con anuncios enormes en edificios, estadios y conciertos.
Astros deportivos e influencers las promocionan, y los usuarios de redes sociales reciben anuncios personalizados. La polémica creció durante el Mundial y a menos de tres meses de las elecciones de octubre.
De fondo hay un problema social concreto: el endeudamiento de las familias, sobre todo en los sectores más desfavorecidos. Según cifras oficiales, el 63% de quienes apuestan en Brasil tiene un ingreso familiar de hasta dos salarios mínimos. Las nuevas normas federales, además de la advertencia obligatoria, prohíben presentar las apuestas como inversión, o que comentaristas deportivos recomienden apostar durante transmisiones.
Rio de Janeiro fue más lejos: vetó la publicidad de apuestas en espacios públicos, y operarios de la alcaldía recorren las calles cruzando carteles con la leyenda “Publicidad de bet RETIRADA”. Belo Horizonte y Sao Paulo avanzan en la misma línea. El gremio del sector, la Asociación de Juegos y Loterías, calificó las medidas de “ataque infundado”.
Controversia
El canal CazéTV, que transmite gratis los partidos del Mundial por YouTube con audiencias récord, atizó la controversia al mostrar códigos QR de apuestas en pantalla mientras sus comentaristas recomendaban jugadas específicas. El organismo de defensa del consumidor abrió una investigación por presunta publicidad abusiva, y el canal redujo ese tipo de anuncios. Para los críticos, las restricciones son insuficientes.
“Las bets no deberían existir”, dice Ana Clara Costa, de 21 años, vendedora en una feria de Copacabana. “Quien apuesta no es gente con estabilidad financiera. Quiere cambiar de vida y termina creyendo en esa propaganda engañosa.Y ahí el pobre termina más pobre”, añade.