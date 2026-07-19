“Cambiaron la forma en la que veo el fútbol”: los argentinos emocionaron a un bartender en un bar de Nueva York

“Me da mucho dolor por eso mismo, por ser el último baile de Messi. Creo que él se merecía ser campeón y era lo que todos esperábamos. Sufrimos mucho esta Copa, pero España llegó muy bien, hizo un muy buen partido y son campeones merecidos”, dice Sofía en diálogo con LA GACETA. Cuando intenta explicar por qué llora, vuelve al mismo nombre: “Messi, más que nada. Saber que era su última Copa, o al menos lo que todos dicen. Nos esforzamos tanto para llegar hasta acá, nos dolió tanto y sufrimos tanto que nos merecíamos esta alegría”.