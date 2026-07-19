Video: un payador y su hija transformaron "Astros", de Ciro y Los Persas, en un emotivo himno para la Selección argentina

Una canción con un fuerte valor familiar

Saubidet contó que la letra había sido escrita antes del inicio del Mundial y que originalmente estaba pensada para compartir únicamente con su familia. El músico también explicó que una de las frases más recordadas de la canción alude a la histórica rivalidad futbolística entre Argentina e Inglaterra, con referencias a Diego Maradona, Carlos Bilardo y relatos del escritor Eduardo Sacheri.