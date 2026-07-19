Mundial 2026

Video: un payador y su hija transformaron "Astros", de Ciro y Los Persas, en un emotivo himno para la Selección argentina

Desde un paraje de La Pampa, un payador y su hija grabaron una emotiva versión de "Astros", de Ciro y Los Persas, para alentar a la Selección argentina y conmovieron a miles de hinchas.

La canción de Ciro y Los Persas que un payador y su hija convirtieron en un homenaje a la Selección argentina
La canción de Ciro y Los Persas que un payador y su hija convirtieron en un homenaje a la Selección argentina
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El payador Pedro Saubidet y su hija grabaron en La Pampa un emotivo himno con la canción 'Astros' para alentar a la Selección argentina antes de la final del Mundial 2026.
  • Registrado de forma casera en Toay tras ganarle a Egipto, el video une la tradición folclórica de Saubidet con referencias al fútbol argentino como Maradona, Bilardo y Sacheri.
  • La pieza se convirtió en un símbolo de unión para los hinchas de cara a la final ante España, mientras los creadores sueñan con cantarle la versión en vivo al plantel nacional.
Resumen generado con IA

En la antesala de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, un emotivo video grabado en el interior de La Pampa conquistó las redes sociales y se convirtió en uno de los contenidos más compartidos por los hinchas de la Selección argentina.

Cómo fue el detrás de escena de la histórica foto de Messi con Lamine Yamal: nervios, llanto y un detalle inesperado

Cómo fue el detrás de escena de la histórica foto de Messi con Lamine Yamal: nervios, llanto y un detalle inesperado

Los protagonistas son Pedro Saubidet, un reconocido payador pampeano, y su hija Paula, de 8 años, quienes interpretaron una versión adaptada de la canción "Astros", de Ciro y Los Persas. Con una letra inspirada en la historia del seleccionado nacional y el anhelo de conquistar una nueva Copa del Mundo, padre e hija lograron emocionar a miles de personas.

Cómo nació el video que se hizo viral

La grabación fue realizada en el paraje La Araña, cercano a la localidad pampeana de Toay, en un ámbito completamente familiar y sin producción profesional.

La idea surgió luego del triunfo de Argentina frente a Egipto en el Mundial. Según contó Pedro, la emoción que vivieron durante ese partido los llevó a tomar un celular y registrar la interpretación que, días más tarde, recorrería las redes sociales.

Uno de los momentos más destacados del video es cuando Paula interpreta una estrofa que hace referencia a la historia futbolística de la Selección argentina y al deseo de conquistar una cuarta estrella mundialista.

El propio payador aseguró que la verdadera protagonista de la grabación es su hija, a quien destacó por la naturalidad y la fuerza con la que interpreta la canción.

Quién es Pedro Saubidet, el payador detrás del fenómeno

Pedro Saubidet nació en una estancia del norte de Santa Fe, donde desde pequeño se vinculó con las tareas rurales y la tradición de la payada. Hace 15 años se radicó en La Pampa junto a su familia y continuó desarrollando su carrera artística, combinando su trabajo en el ámbito ganadero con los escenarios del folclore.

En 2010 obtuvo el reconocimiento nacional al consagrarse ganador de un certamen de payadores jóvenes en Olavarría. Desde entonces participó en importantes festivales, entre ellos Jesús María y Diamante, donde consolidó su trayectoria.

Además de mantener viva la tradición de la payada, también participó en competencias de improvisación y desafíos de freestyle, acercando ese arte a nuevos públicos.

Una canción con un fuerte valor familiar

Saubidet contó que la letra había sido escrita antes del inicio del Mundial y que originalmente estaba pensada para compartir únicamente con su familia. El músico también explicó que una de las frases más recordadas de la canción alude a la histórica rivalidad futbolística entre Argentina e Inglaterra, con referencias a Diego Maradona, Carlos Bilardo y relatos del escritor Eduardo Sacheri.

La repercusión del video también tiene un significado especial para el artista por el recuerdo de su padre, fallecido el año pasado, con quien compartía la pasión por el fútbol.

Mientras continúa alentando a la Selección desde Toay junto a su esposa Mercedes y sus hijas Francisca y Paula, mantiene un deseo: interpretar algún día esa canción frente a los jugadores argentinos para celebrar un nuevo logro mundialista.

Temas Mundial 2026 Selección Argentina de fútbol
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Final del Mundial 2026: las 10 cosas que hay que saber antes de Argentina-España

Final del Mundial 2026: las 10 cosas que hay que saber antes de Argentina-España

Cómo sería el recibimiento de la Selección argentina tras la final del Mundial: las opciones que analiza el Gobierno

Cómo sería el recibimiento de la Selección argentina tras la final del Mundial: las opciones que analiza el Gobierno

Argentina - Inglaterra: Una goleada inglesa, Lautaro Martínez y primer VAR de la historia

Argentina - Inglaterra: Una goleada inglesa, Lautaro Martínez y primer VAR de la historia

Argentina va por la final: el día y la hora de la semifinal ante Inglaterra

Argentina va por la final: el día y la hora de la semifinal ante Inglaterra

Nicolás González cumplió una promesa tras el triunfo de Argentina y emocionó con un gesto que conmovió en el Mundial 2026

Nicolás González cumplió una promesa tras el triunfo de Argentina y emocionó con un gesto que conmovió en el Mundial 2026

Más visto en Mundial 2026
El Mundial en el espejo
1

El Mundial en el espejo

Cómo fue el detrás de escena de la histórica foto de Messi con Lamine Yamal: nervios, llanto y un detalle inesperado
2

Cómo fue el detrás de escena de la histórica foto de Messi con Lamine Yamal: nervios, llanto y un detalle inesperado

¿Habrá feriado o asueto el lunes si Argentina gana el Mundial 2026?
3

¿Habrá feriado o asueto el lunes si Argentina gana el Mundial 2026?

A horas de la final, la AFA emocionó a los hinchas y la Selección con un video que alimenta la ilusión
4

A horas de la final, la AFA emocionó a los hinchas y la Selección con un video que alimenta la ilusión

Messi va a revolucionar todo lo que se conocía sobre medicina deportiva
5

"Messi va a revolucionar todo lo que se conocía sobre medicina deportiva"

La cantimplora de Jordan Pickford y la tragedia
6

La cantimplora de Jordan Pickford y la tragedia

Más Noticias
¿Habrá feriado o asueto el lunes si Argentina gana el Mundial 2026?

¿Habrá feriado o asueto el lunes si Argentina gana el Mundial 2026?

María Becerra cantará el himno argentino la final del Mundial 2026

María Becerra cantará el himno argentino la final del Mundial 2026

A horas de la final, la AFA emocionó a los hinchas y la Selección con un video que alimenta la ilusión

A horas de la final, la AFA emocionó a los hinchas y la Selección con un video que alimenta la ilusión

“La Brujineta”, el grupo que busca proteger energéticamente a la Selección

“La Brujineta”, el grupo que busca proteger energéticamente a la Selección

Messi va a revolucionar todo lo que se conocía sobre medicina deportiva

"Messi va a revolucionar todo lo que se conocía sobre medicina deportiva"

Policía, hospitales y municipios adaptaron sus operativos durante el partido Argentina-España

Policía, hospitales y municipios adaptaron sus operativos durante el partido Argentina-España

Cómo fue el detrás de escena de la histórica foto de Messi con Lamine Yamal: nervios, llanto y un detalle inesperado

Cómo fue el detrás de escena de la histórica foto de Messi con Lamine Yamal: nervios, llanto y un detalle inesperado

El Mundial en el espejo

El Mundial en el espejo

Comentarios