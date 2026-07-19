Video: un payador y su hija transformaron "Astros", de Ciro y Los Persas, en un emotivo himno para la Selección argentina
Desde un paraje de La Pampa, un payador y su hija grabaron una emotiva versión de "Astros", de Ciro y Los Persas, para alentar a la Selección argentina y conmovieron a miles de hinchas.
Resumen para apurados
- El payador Pedro Saubidet y su hija grabaron en La Pampa un emotivo himno con la canción 'Astros' para alentar a la Selección argentina antes de la final del Mundial 2026.
- Registrado de forma casera en Toay tras ganarle a Egipto, el video une la tradición folclórica de Saubidet con referencias al fútbol argentino como Maradona, Bilardo y Sacheri.
- La pieza se convirtió en un símbolo de unión para los hinchas de cara a la final ante España, mientras los creadores sueñan con cantarle la versión en vivo al plantel nacional.
En la antesala de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, un emotivo video grabado en el interior de La Pampa conquistó las redes sociales y se convirtió en uno de los contenidos más compartidos por los hinchas de la Selección argentina.
Los protagonistas son Pedro Saubidet, un reconocido payador pampeano, y su hija Paula, de 8 años, quienes interpretaron una versión adaptada de la canción "Astros", de Ciro y Los Persas. Con una letra inspirada en la historia del seleccionado nacional y el anhelo de conquistar una nueva Copa del Mundo, padre e hija lograron emocionar a miles de personas.
Cómo nació el video que se hizo viral
La grabación fue realizada en el paraje La Araña, cercano a la localidad pampeana de Toay, en un ámbito completamente familiar y sin producción profesional.
La idea surgió luego del triunfo de Argentina frente a Egipto en el Mundial. Según contó Pedro, la emoción que vivieron durante ese partido los llevó a tomar un celular y registrar la interpretación que, días más tarde, recorrería las redes sociales.
Uno de los momentos más destacados del video es cuando Paula interpreta una estrofa que hace referencia a la historia futbolística de la Selección argentina y al deseo de conquistar una cuarta estrella mundialista.
El propio payador aseguró que la verdadera protagonista de la grabación es su hija, a quien destacó por la naturalidad y la fuerza con la que interpreta la canción.
Quién es Pedro Saubidet, el payador detrás del fenómeno
Pedro Saubidet nació en una estancia del norte de Santa Fe, donde desde pequeño se vinculó con las tareas rurales y la tradición de la payada. Hace 15 años se radicó en La Pampa junto a su familia y continuó desarrollando su carrera artística, combinando su trabajo en el ámbito ganadero con los escenarios del folclore.
En 2010 obtuvo el reconocimiento nacional al consagrarse ganador de un certamen de payadores jóvenes en Olavarría. Desde entonces participó en importantes festivales, entre ellos Jesús María y Diamante, donde consolidó su trayectoria.
Además de mantener viva la tradición de la payada, también participó en competencias de improvisación y desafíos de freestyle, acercando ese arte a nuevos públicos.
Una canción con un fuerte valor familiar
Saubidet contó que la letra había sido escrita antes del inicio del Mundial y que originalmente estaba pensada para compartir únicamente con su familia. El músico también explicó que una de las frases más recordadas de la canción alude a la histórica rivalidad futbolística entre Argentina e Inglaterra, con referencias a Diego Maradona, Carlos Bilardo y relatos del escritor Eduardo Sacheri.
La repercusión del video también tiene un significado especial para el artista por el recuerdo de su padre, fallecido el año pasado, con quien compartía la pasión por el fútbol.
Mientras continúa alentando a la Selección desde Toay junto a su esposa Mercedes y sus hijas Francisca y Paula, mantiene un deseo: interpretar algún día esa canción frente a los jugadores argentinos para celebrar un nuevo logro mundialista.