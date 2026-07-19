Reclame en Delaware: datos personales, decretos y jurisdicción

Transferencia de datos

Diez años con las reglas viejas: expediente a la vista, juez argentino, ley de datos de su lado. Ahora corra la misma película con las reglas nuevas. La Torres Abad de hoy hace el mismo trámite y sus datos ya no quedan solo en la Anses: integran por decreto una “Comunidad Informativa Nacional” que los comparte con la central de inteligencia; el uso que se les dé es, por definición legal, “encubierto” —no hay expediente que pedir—; y si esos datos fueran transferidos a un proveedor establecido en Estados Unidos — algo que el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos firmado en Washington el 5 de febrero de 2026 busca facilitar al reconocer a ese país como jurisdicción adecuada para la transferencia transfronteriza de datos, incluidos los personales, aunque todavía no ha entrado en vigor— su tratamiento podría realizarse en infraestructura ubicada fuera del país, según el servicio contratado y las condiciones aplicables. En ese supuesto, los eventuales reclamos contra el proveedor podrían verse sometidos, según el contrato, la ley aplicable y las reglas de jurisdicción internacional, a tribunales extranjeros.”.