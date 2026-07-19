Messi y la moda: la camiseta que todavía falta en su archivo

Louis Vuitton entendió esa capacidad en 2022. La casa reunió a Messi y Cristiano Ronaldo frente a un tablero de ajedrez armado sobre un maletín Damier y encargó la fotografía a Annie Leibovitz. Ninguno necesitó llevar un conjunto experimental, el valor estaba en reunir a las dos figuras y trasladar su rivalidad a los códigos del lujo. Meses después, Messi protagonizó en soledad la campaña de equipaje Horizons Never End, fotografiada por Glen Luchford. Ya no aparecía únicamente como deportista invitado por una marca, sino como parte natural de su narrativa sobre viajes, permanencia y legado.