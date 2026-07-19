OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores III: Julio Rómulo Potolicchio
Hace 3 Hs

Potolicchio era su apellido; un grande entre los grandes, una verdadera leyenda tucumana, que con su inesperada partida nos dejó sin habla. Julio era ese ser humano que con su mágica voz entraba en nuestros hogares y se adueñaba de nuestros corazones. Fue una marca registrada; su hombría de bien, su cotidiano y constante accionar, su capacidad intelectual, más su compromiso social lo llevaron a ocupar destacados lugares en la radiofonía y la televisión tucumanas; en vida fue un gran señor y amigo de todos. Don Julio Rómulo Potolicchio, con todas esas virtudes como currículum, en la Gobernación de “Palito“ ocupó el cargo de Secretario de Bienestar Social de la Provincia; en esa función lo conocí y nos hicimos grandes compañeros y amigos después de un triste acontecimiento ocurrido en el B° Hipódromo, de mi circuito electoral , donde había fallecido una humilde señora y la estaban velando sobre una mesa. Mi hermano Alberto Díaz, que era carpintero, me fue a pedir unos trozos de madera para fabricarle un féretro; le dije ¡ya la hablo a la concejal Teresita de Heredia! Juntos fuimos a pedirle un cajón a Julio, quien no dudó y al instante fue a gestionar un servicio de primera; además nos acompañó al lugar y como reconocimiento, como lo hacen los humildes de corazón, un vecino pidió un fuerte aplauso para Julio Rómulo Potolicchio. Es con el mismo fervor y sentimiento que hoy pido ese mismo aplauso para que te acompañe en tu alto vuelo a la casa de nuestro Dios. ¡Gracias querido amigo Julio, por haber sido tan buena persona!

Francisco Amable Díaz Franciscoamablediaz@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Correr no fue escapar, fue volver a mí: el libro de un tucumano que sobrevivió a un asesinato, un coma y un cáncer
1

"Correr no fue escapar, fue volver a mí": el libro de un tucumano que sobrevivió a un asesinato, un coma y un cáncer

Mexicanos, chilenos, españoles... ¿realmente nos odian tanto?
2

Mexicanos, chilenos, españoles... ¿realmente nos odian tanto?

El proceso de maduración de la caña de azúcar en Tucumán registra una evolución favorable
3

El proceso de maduración de la caña de azúcar en Tucumán registra una evolución favorable

San Miguel estira vencimientos de deuda hasta 2034
4

San Miguel estira vencimientos de deuda hasta 2034

El Senasa reunió viveristas para precisar una nueva normativa
5

El Senasa reunió viveristas para precisar una nueva normativa

Ranking notas premium
“Mi hijo no es un delincuente”: el rol de la madre de Ovejero en la causa de la estafa por más de $740 millones
1

“Mi hijo no es un delincuente”: el rol de la madre de Ovejero en la causa de la estafa por más de $740 millones

Mexicanos, chilenos, españoles... ¿realmente nos odian tanto?
2

Mexicanos, chilenos, españoles... ¿realmente nos odian tanto?

El día después de mañana
3

El día después de mañana

Mucho más que fútbol
4

Mucho más que fútbol

El 35,6% de la sociedad se percibe de clase media en Tucumán
5

El 35,6% de la sociedad se percibe de clase media en Tucumán

Más Noticias
Los títeres saltan del escenario a las páginas

Los títeres saltan del escenario a las páginas

Soja: la campaña alcanzó un muy alto potencial productivo, con rindes medios de 3.600 kg/ha

Soja: la campaña alcanzó un muy alto potencial productivo, con rindes medios de 3.600 kg/ha

Está vigente la segunda campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa

Está vigente la segunda campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa

Más de 40 PYME participaron de la feria “Caminos y Sabores”

Más de 40 PYME participaron de la feria “Caminos y Sabores”

El Senasa reunió viveristas para precisar una nueva normativa

El Senasa reunió viveristas para precisar una nueva normativa

Latinoamérica como destino de fruta local

Latinoamérica como destino de fruta local

Legumbres: el contexto mundial exige una producción sustentable

Legumbres: el contexto mundial exige una producción sustentable

San Miguel estira vencimientos de deuda hasta 2034

San Miguel estira vencimientos de deuda hasta 2034

Comentarios