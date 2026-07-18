Salida del Gabinete: se va Darío Genua de Ciencia y Tecnología y Diego Santilli consolida su poder estructural

Los sobrevivientes y la nueva fisonomía de la Rosada

A pesar de la purga de funcionarios heredados de etapas anteriores -como la reciente salida de Federico Sicilia en la Secretaría de Coordinación Legal-, algunos nombres logran mantenerse firmes en el organigrama. Uno de ellos es Ignacio “Nacho” Devitt, Vicejefe de Gabinete y uno de los "controllers" de la gestión, quien cuenta con el respaldo de Karina Milei y los Menem. De hecho, el recambio de Genua fue una decisión consensuada entre Santilli y el propio Devitt.