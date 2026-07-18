El fin de una era filantrópica: Warren Buffett rompió su alianza histórica con la Fundación Gates

El factor familiar frente a la sombra de Jeffrey Epstein

Aunque surgieron versiones sobre los motivos del distanciamiento, la explicación oficial de Buffett se centra en el relevo generacional. Según declaraciones recogidas por AP, el inversor considera que sus hijos ya cuentan con la experiencia necesaria para administrar su vasta herencia con fines benéficos. "Nadie acierta siempre a la hora de elegir personas", señaló Buffett, al aludir a que el cambio responde a una evolución natural de su plan sucesorio.