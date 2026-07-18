El fin de una era filantrópica: Warren Buffett rompió su alianza histórica con la Fundación Gates

Resumen para apurados
- El inversor Warren Buffett anunció en EE.UU. que dejará de donar a la Fundación Gates para transferir u$s 6.000 millones a fundaciones familiares por un relevo generacional.
- Desde 2006, Buffett aportó más de u$s47.000 millones a la entidad. El cambio ocurre en medio de rumores sobre la relación de Bill Gates con Jeffrey Epstein y un plan de sucesión.
- El magnate prevé donar todo su patrimonio para 2034. Aunque la Fundación Gates mantiene solvencia hasta 2045 con fondos propios, afrontará el reto de operar sin su mayor socio.
Warren Buffett, presidente de Berkshire Hathaway y uno de los filántropos más prolíficos de la historia, decidió ejecutar un cambio estructural en su estrategia de donaciones. El "Oráculo de Omaha" confirmó que la Fundación Gates ya no será destinataria de sus aportes, redirigiendo una nueva partida de acciones valuada en U$S6.000 millones hacia cuatro fundaciones familiares.
Este giro marca el cierre de un compromiso que comenzó en 2006. Además, Buffett adelantó un cronograma definitivo para su sucesión patrimonial. Según trascendió prevé haber donado la totalidad de sus acciones de Berkshire Hathaway para el 31 de diciembre de 2034, bajo la gestión exclusiva de sus tres hijos.
El factor familiar frente a la sombra de Jeffrey Epstein
Aunque surgieron versiones sobre los motivos del distanciamiento, la explicación oficial de Buffett se centra en el relevo generacional. Según declaraciones recogidas por AP, el inversor considera que sus hijos ya cuentan con la experiencia necesaria para administrar su vasta herencia con fines benéficos. "Nadie acierta siempre a la hora de elegir personas", señaló Buffett, al aludir a que el cambio responde a una evolución natural de su plan sucesorio.
No obstante, la decisión no estuvo exenta de especulaciones. Informes de "The Wall Street Journal" sugirieron que Buffett siguió de cerca las investigaciones sobre los vínculos entre Bill Gates y Jeffrey Epstein. Si bien el magnate calificó dicha relación como de "muy mal gusto", evitó centrar su salida en este escándalo, comparándolo con errores de juicio que cualquier líder puede cometer en su trayectoria.
Por su parte, Gates reiteró ante el Congreso que su contacto con el financista fue un "grave error" motivado por la búsqueda de fondos para salud global.
Un legado de U$S47.000 millones y la nueva hoja de ruta
La salida de Buffett de la órbita de Gates pone fin a la transferencia de recursos más grande de la historia de la filantropía privada. Desde 2006, la Fundación Gates recibió más de U$S47.000 millones en acciones de Berkshire Hathaway, fondos que permitieron expandir programas de vacunación, erradicación de enfermedades y desarrollo agrícola a escala global.
El compromiso de Buffett se regía por un acuerdo de hace 18 años que hoy se considera cumplido. A partir de ahora, el flujo de capital se atomizará en las organizaciones dirigidas por sus descendientes, quienes tendrán la responsabilidad de asignar los miles de millones de dólares restantes en la próxima década.
La estabilidad financiera de la Fundación Gates
Pese a perder a su mayor donante externo, la Fundación Gates se mostró agradecida y optimista sobre su sostenibilidad. En un comunicado enviado a la señal CNBC, la entidad destacó que el respaldo de Buffett fue fundamental para su expansión global y subrayó que su misión no corre peligro.
Gracias a una reserva de U$S200.000 millones aportados directamente por Bill Gates, la organización estima que podrá mantener su ritmo de operaciones y proyectos de alto impacto, al menos, hasta el año 2045. La transición, aunque simbólicamente potente, no representa una crisis financiera inmediata para la institución, que ahora deberá demostrar su eficacia sin el flujo constante del capital de Omaha.