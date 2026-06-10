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Bill Gates: "Nunca victimicé a nadie ni tuve indicio de los crímenes de Epstein"

El cofundador de Microsoft compareció en una audiencia cerrada del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

DECLARACIÓN. Bill Gates negó tener vínculos con Epstein.
DECLARACIÓN. Bill Gates negó tener vínculos con Epstein.
Hace 21 Min

El empresario tecnológico Bill Gates negó este miércoles ante el Congreso de Estados Unidos haber tenido conocimiento de actividades delictivas de Jeffrey Epstein y haber ejercido ningún tipo de violencia o abuso contra terceros.

La declaración se produjo en el marco de una audiencia a puerta cerrada del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

"Nunca presencié ni tuve indicio alguno de que Epstein estuviera involucrado en conductas delictivas en curso. Nunca fui a su isla, a su hacienda ni a su casa en Florida. Nunca victimicé a nadie", sostuvo Gates en el testimonio preparado, que luego publicó en su sitio web personal.

La comparecencia del cofundador de Microsoft se produce tras la divulgación de documentos del Departamento de Justicia que revelaron vínculos entre Epstein y figuras prominentes del mundo empresarial, político y financiero.

En los documentos se incluyerono registros de operaciones económicas, fotografías privadas y relaciones de cercanía con el delincuente sexual, fallecido en 2019 mientras aguardaba juicio en una prisión federal.

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