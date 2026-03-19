Revelan cómo la red de Epstein captaba adolescentes en Sudamérica con falsas promesas de modelaje

Una investigación de BBC News Brasil reveló que la red del financista estadounidense Jeffrey Epstein utilizó agencias de modelos para reclutar adolescentes de América Latina bajo el pretexto de oportunidades laborales en el exterior.
El informe presenta pruebas y testimonios que vinculan al agente de modelos francés Jean-Luc Brunel con estas maniobras. Brunel, quien fue acusado de violación, agresión sexual y reclutamiento de jóvenes para Epstein, se suicidó en prisión. En ese momento, las víctimas no conocían sus antecedentes ni su relación con el empresario.
Uno de los casos analizados es el de Gláucia Fekete, quien en 2004 tenía 16 años y vivía en una zona rural de Brasil. Según su relato, Brunel visitó su domicilio para convencer a su madre de que la dejara participar en un concurso de modelos en Ecuador.
La joven viajó a Guayaquil para el certamen Modelos Nueva Generación, donde participaban chicas de entre 15 y 19 años. Si bien el evento se desarrolló sin inconvenientes, Fekete señaló que no le permitían comunicarse con su familia, lo que despertó sospechas.
Al finalizar el concurso, Brunel le propuso viajar a Nueva York con todos los gastos pagos para participar en espectáculos. Su madre rechazó la oferta y cortó el vínculo con el agente. “Solo buscaban niñas, menores de edad”, afirmó.
Documentos analizados por la BBC indican que Epstein estuvo en Guayaquil los días 24 y 25 de agosto de 2004, coincidiendo con la final del concurso. Además, registros oficiales señalan que al menos una participante menor de 16 años viajó en el avión del financista en dos oportunidades ese mismo año.
El informe también recoge el testimonio de otra mujer brasileña, identificada como Ana, quien asegura haber sido reclutada en São Paulo con promesas de trabajo en el modelaje. Según su relato, al llegar le retuvieron la documentación y le exigieron pagar supuestas deudas, situación que derivó en su explotación sexual.
Ana afirmó que uno de los clientes era Epstein, quien la seleccionó en un hotel de lujo en São Paulo. Posteriormente, viajó con él a Estados Unidos y Francia. Según indicó, el agente Brunel intervino en la gestión de su visa.
La mujer presentó a la BBC su pasaporte, en el que figura un visado de negocios patrocinado por Karin Models of America, una agencia vinculada a Brunel. Sin embargo, sostuvo que nunca trabajó como modelo para esa firma y que el documento fue utilizado únicamente para facilitar sus viajes.
Registros judiciales y archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos indican que Brunel utilizó sus agencias, primero Karin Models of America y luego MC2, para captar jóvenes de distintos países, incluidas menores de edad. Un exempleado de MC2 declaró que Epstein financiaba la obtención de visas.
Ana relató que permaneció durante unos cuatro meses viajando entre Estados Unidos y Francia con el financista, hasta que su visa fue cancelada en Miami por inconsistencias en su situación laboral.
También afirmó haber viajado en al menos seis oportunidades para encontrarse con Epstein, incluso a su isla privada en las Islas Vírgenes Estadounidenses.
Según su testimonio, el empresario habría acordado pagar U$S 10.000 a la mujer que la reclutó, aunque solo habría entregado una parte del dinero. Este dato coincide con declaraciones incorporadas en expedientes judiciales en Estados Unidos.
A partir de estos hechos, el Ministerio Público Federal de Brasil inició en febrero una investigación para determinar si existió una red de reclutamiento en el país vinculada a Epstein.
La fiscal Cinthia Gabriela Borges indicó que el objetivo es comprender el funcionamiento del sistema y convocar a mujeres que hayan tenido contacto con el empresario, sin que ellas sean objeto de investigación.
Especialistas señalan que estos casos podrían encuadrarse como trata de personas con fines de explotación sexual, un delito que, en determinadas circunstancias, no prescribe.