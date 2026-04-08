Bill Gates comparecerá ante el Congreso por el caso Epstein

En 2013, Epstein se habría enviado a sí mismo unos correos electrónicos en los que daba a entender que Gates estaba teniendo una aventura extramatrimonial y buscaba antibióticos para tratarse una enfermedad de transmisión sexual -presuntamente adquirida en relaciones con “chicas rusas”- y preguntaba cómo añadirle esos medicamentos a su entonces esposa, Melinda French, sin que se diera cuenta.