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Bill Gates comparecerá ante el Congreso por el caso Epstein

El magnate tendrá que declarar en el caso del delincuente sexual y su tráfico de influencias

COMPARECENCIA. El multimillonario está citado para el 10 de junio. COMPARECENCIA. El multimillonario está citado para el 10 de junio.
Hace 3 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- El fundador de Microsoft, Bill Gates, comparecerá el próximo 10 de junio en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el marco de la investigación sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Responderá a preguntas del Comité de Supervisión, que solicitó su testimonio a través de una carta, el 3 de marzo, para explicar los detalles de su relación con Epstein, que se suicidó en su celda, mientras cumplía una condena por abuso de menores, según publicaron ayer medios estadounidenses.

Un portavoz del magnate aseguró que éste “acoge con satisfacción” la oportunidad de comparecer ante el comité.

Gates ya se pronunció el 4 de febrero, después de que el Departamento de Justicia hiciera públicos tres millones de páginas adicionales relacionadas con Epstein, en las que se lo vincula como visitante frecuente de la isla donde se cometieron los abusos, según denunciaron víctimas que eran menores de edad en ese momento.

El multimillonario negó haber cometido ninguna irregularidad y aseguró que lamentaba “cada minuto” que pasó con Epstein e insistió en que fue una “insensatez” haber pasado tiempo con el agresor sexual y que las afirmaciones que este hizo sobre él en los documentos eran “falsas”.

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En 2013, Epstein se habría enviado a sí mismo unos correos electrónicos en los que daba a entender que Gates estaba teniendo una aventura extramatrimonial y buscaba antibióticos para tratarse una enfermedad de transmisión sexual -presuntamente adquirida en relaciones con “chicas rusas”- y preguntaba cómo añadirle esos medicamentos a su entonces esposa, Melinda French, sin que se diera cuenta.

Divorcio

Ella ha dicho, en unas declaraciones explosivas, que pidió el divorcio porque se sentía “asqueada” de todo aquello que relacionaba a su ex esposo y al pederasta Epstein.

Gates negó todas las acusaciones. “Al parecer, Jeffrey se envió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo nunca se envió, es falso. Así que no sé qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?”, dijo. Su suposición es que Epstein trataba de extorsionarlo.

El cofundador de Microsoft declaró entonces que conoció a Epstein en 2011 y que cenaron juntos en varias ocasiones, pero negó haber visitado su isla privada en las Islas Vírgenes.

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Las declaraciones de Gates se produjeron después de que su ex esposa Melinda French Gates dijera que su exmarido tenía “cuestiones que explicar sobre sus vínculos” con Epstein.

Sobre esta cuestión, entre otras, tendrá que responder Gates ante los representantes en la Cámara Baja.

Ante este comité ya han comparecido, entre otros, el ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton.

Los “archivos Epstein” constan de millones de páginas en las que aparecen nombres de cientos de famosos e influyentes, y causaron la caída de algunas personalidades como el ex príncipe Andrés y ex duque de York (ahora nombrado como Andrés Mountbatten-Windsor), ex diplomáticos como Peter Mandelson y empresarios y políticos como el ex ministro francés Jack Lang.

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