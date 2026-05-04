Bill Gates reveló qué hace los fines de semana para tener éxito cada lunes

Resumen para apurados
- Bill Gates y líderes como Jeff Bezos revelan rutinas de fin de semana, que incluyen descanso y planificación, para maximizar su productividad y éxito cada lunes a nivel global.
- Según investigaciones de Benjamin Spall, estos referentes priorizan recuperar el sueño, realizar tareas domésticas y dedicar tiempo de calidad a la familia para reducir el estrés.
- Estas prácticas marcan una tendencia hacia el equilibrio entre vida personal y laboral, sugiriendo que la organización del tiempo libre es clave para el rendimiento profesional.
Las personas buscan hacer de sus días lo más productivo posible. Quizás durante la semana siguen estrategias como levantarse y no mirar el celular o hacer actividad física por la mañana. Pero tal vez, la clave del éxito esté más bien en las rutinas que adoptamos el fin de semana.
El fin de semana es universalmente conocido por ser tiempo de descanso. Esto aplica también para las personas tan exitosas como Bill Gates y Jeff Bezos, aunque sus rutinas comprenden otro tipo de actividades durante los días de inactividad. Los líderes empresariales tienen hábitos específicos que les permiten sacar provecho del resto de días.
Hábitos de fin de semana de las personas exitosas
En un artículo de la CNBC, el colaborador Benjamín Spall entrevistó a personajes exitosos de la contemporaneidad y elaboró una lista de las cosas que hacen los fines de semana para que sus días de semana sean más fáciles y productivos.
1. Recuperan el sueño perdido
Tu cuerpo (y tu cerebro) no rendirán al máximo si no descansas lo suficiente. De los cientos de personas entrevistadas, su tiempo de sueño es de un promedio de siete horas y 29 minutos por noche. Tim Cook, Bill Gates, Jack Dorsey y Jeff Bezos también afirman dormir al menos siete horas por noche .
Pero puede ser difícil dedicar siete horas y media. Si te quedas atrás entre semana, aprovecha el fin de semana para ponerte al día. Solo recuerda que recuperar unas horas extra el fin de semana no reemplaza el descanso en la semana.
2. Pasan tiempo con sus seres queridos
Si te sientes culpable por el poco tiempo que pasas con tu familia y amigos de lunes a viernes, no estás solo. Por ello, las personas exitosas dedican tiempo a sus seres queridos en el fin de semana
“Los fines de semana tenemos niñera por la mañana, así que mi esposa Tiff y yo vamos a hacer ejercicio los sábados por la mañana. El resto del fin de semana estamos solos”, dijo Mark Cuban en South by Southwest en 2014. “Somos nosotros quienes los acostamos. Somos nosotros quienes cenamos. Intentamos ser lo más normales posible”.
3. Elaboran estrategias para la semana que viene.
Las personas exitosas siempre planifican su semana para empezar con ventaja el lunes. Esto puede implicar desde reservar medio día completo el fin de semana hasta dedicar 10 minutos el domingo por la noche a revisar la agenda de la semana siguiente.
“El sábado me tomo un descanso. Salgo de excursión. Y el domingo es para reflexionar, retroalimentación, planificar la estrategia y prepararme para el resto de la semana”, le cuenta Jack Dorsey a Brooke Potter, autora de “Ser más productivo: Los secretos de las personas exitosas al descubierto”.
4. Dedican tiempo a lo que les da energía.
Aunque las personas exitosas hacen planes para no desperdiciar sus días, también se esfuerzan por relajarse, y el fin de semana tienen muchas horas para hacerlo.
En una sesión de preguntas y respuestas de Reddit en 2014, Gates comentó que prefiere mantener su tiempo libre lo más tranquilo posible. “Jugar al bridge es algo bastante tradicional, algo que me encanta”, dijo. “Este fin de semana estuve viendo a mi hija montar a caballo y eso también es un poco tradicional, pero divertido. Lavo los platos todas las noches; otras personas se ofrecen como voluntarias, pero me gusta cómo lo hago”.
5. Se encargan de las tareas domésticas.
Las tareas son importantes y, si no las haces, se acumulan y se convierten en una nube de ansiedad que te agobia. Las personas exitosas se toman tiempo para ocuparse de sus quehaceres.
Para distribuir adecuadamente tus tareas, tendrás que priorizar algunas entre semana. Puede ser tan sencillo como reservar 15 minutos antes de acostarte cada noche para hacer un poco de esto y un poco de aquello. Luego, cuando llegue el fin de semana, programa al menos una o dos horas para completar las tareas que requieren más tiempo y atención. Te sentirás mucho mejor y en control una vez que las hayas terminado.