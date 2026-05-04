Bill Gates reveló qué hace los fines de semana para tener éxito cada lunes

En una sesión de preguntas y respuestas de Reddit en 2014, Gates comentó que prefiere mantener su tiempo libre lo más tranquilo posible. “Jugar al bridge es algo bastante tradicional, algo que me encanta”, dijo. “Este fin de semana estuve viendo a mi hija montar a caballo y eso también es un poco tradicional, pero divertido. Lavo los platos todas las noches; otras personas se ofrecen como voluntarias, pero me gusta cómo lo hago”.