Scaloni, tras la clasificación a la final del Mundial 2026: "Somos únicos, esta gente nos llevó a ganar el partido"

Lionel Scaloni no ocultó la emoción después de que la Selección derrotara 2-1 a Inglaterra y se clasificara a la final del Mundial 2026. Conmovido por el respaldo de los hinchas y orgulloso de la entrega de sus futbolistas, el entrenador dejó una frase que sintetizó el espíritu del equipo: "Somos únicos, esta gente nos llevó a ganar el partido".