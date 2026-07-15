Scaloni, tras la clasificación a la final del Mundial 2026: "Somos únicos, esta gente nos llevó a ganar el partido"
El entrenador de la Selección Argentina destacó el respaldo de los hinchas luego del triunfo por 2-1 sobre Inglaterra y elogió la entrega de sus jugadores. Además, ya palpitó la final frente a España.
Resumen para apurados
- Lionel Scaloni celebró la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra en Atlanta, impulsados por el fuerte apoyo de los hinchas.
- Tras superar un partido tenso y con polémicas arbitrales, el equipo argentino logró clasificar a su segunda final consecutiva gracias a la entrega y resiliencia del plantel.
- Argentina definirá el título del Mundial 2026 el próximo domingo frente a España, buscando conseguir un histórico bicampeonato que consolide este exitoso ciclo deportivo.
Lionel Scaloni no ocultó la emoción después de que la Selección derrotara 2-1 a Inglaterra y se clasificara a la final del Mundial 2026. Conmovido por el respaldo de los hinchas y orgulloso de la entrega de sus futbolistas, el entrenador dejó una frase que sintetizó el espíritu del equipo: "Somos únicos, esta gente nos llevó a ganar el partido".
Apenas consumada la clasificación, el director técnico habló sobre el césped y reconoció que todavía le costaba encontrar las palabras para describir el momento que atravesaba la Selección. "Sin palabras. Una alegría para nuestro país, para nuestra gente. El otro día dije que este grupo no deja de sorprenderme", expresó.
Luego, profundizó sobre el vínculo que existe entre el plantel y los miles de argentinos que acompañaron al equipo en Atlanta, y aseguró que ese apoyo fue determinante para dar vuelta un partido cargado de tensión. "Somos únicos y no es arrogancia. Esta gente nos llevó a ganar el partido", afirmó.
Scaloni también destacó el compromiso de sus dirigidos y sostuvo que muchas veces resulta imposible explicar desde afuera el nivel de entrega que demuestra el grupo en cada presentación. "Es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran los jugadores", señaló.
En ese sentido, remarcó que vestir la camiseta de la Selección implica un compromiso absoluto. "La camiseta amerita dar todo hasta el final, no guardarse nada, y han demostrado una vez más que lo sienten como todos", elogió.
Con la clasificación asegurada, el entrenador ya comenzó a pensar en la definición del próximo domingo frente a España. Sin entrar en detalles sobre el planteo táctico, dejó en claro cuál será la mentalidad del equipo. "Vamos a intentar ganar, dejar todo", aseguró.
El triunfo sobre Inglaterra no solo depositó a la Argentina en su segunda final mundialista consecutiva, sino que también la dejó a un paso de un objetivo histórico: conquistar el bicampeonato del mundo.
La noche también mostró la otra cara de Scaloni. En medio de un encuentro muy disputado y con varias decisiones arbitrales que generaron polémica, las cámaras captaron el enojo del entrenador, quien lanzó un fuerte reclamo al juez del partido con un exabrupto que reflejó la tensión vivida durante la semifinal.
Ahora, con el boleto asegurado para la definición del Mundial 2026, el entrenador y sus jugadores tendrán una última misión: intentar vencer a España para seguir escribiendo una de las etapas más exitosas en la historia de la Selección Argentina.