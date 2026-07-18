Habló uno de los pasajeros del micro que volcó en Carmen de Areco

Resumen para apurados
- Un colectivo con 25 pasajeros que viajaba desde Mendoza volcó este viernes en la ruta 7, Carmen de Areco, debido a los fuertes vientos registrados en la zona.
- El vehículo cayó desde un puente de unos ocho metros de altura. Hubo 25 heridos leves y surgió una versión de que uno de los choferes se habría arrojado antes del impacto.
- La justicia busca esclarecer las causas del siniestro y verificar la conducta del chofer, en medio de alertas por temporales que complican la seguridad vial en las rutas.
Este viernes por la madrugada, un colectivo que se dirigía desde Mendoza hacia la terminal de ómnibus de Retiro, Buenos Aires, volcó en la ruta nacional 7 a la altura de Carmen de Areco. Uno de los pasajeros que vivió el accidente y terminó dentro del colectivo, a la vera del camino, habló con el periodista Mario Massaccesi para TN y declaró que el micro volcó a raíz de los fuertes vientos que atravesaban la zona.
Según informaron las autoridades que participaron de la asistencia y rescate a los pasajeros damnificados, en total se atendieron 25 personas heridas. Dentro del grupo, ninguna resultó con daños de gravedad. Solo cinco pasajeros terminaron con fracturas y uno debió ser intervenido de forma inmediata en el Hospital de Carmen de Areco, a donde todos fueron trasladados para recibir los primeros auxilios.
Qué dijo el pasajero que volcó en el micro en Carmen de Areco
Uno de los pasajeros que iban a bordo del micro, identificado como Maximiliano, contó a la prensa su experiencia desesperante en el vuelco del viernes. Según contó, una ráfaga de viento hizo volcar al vehículo mientras iban subiendo un puente que se encuentra de camino a Carmen de Areco. El puente, en realidad, es el paso de un arroyo sobre el que se construyó la ruta.
Desde la ambulancia en la que estaba siendo atendido, Maximiliano contó que “el micro cayó desde el puente” que medía, según estimaciones, entre seis y ocho metros de altura. El colectivo de larga distancia no iba repleto de viajeros. Maximiliano llegó a contar aproximadamente 20, pero más tarde las autoridades asistentes informaron que solo los atendidos fueron cerca de 25.
“Había un niño, pero fue atendido; un bebito en brazos de la mamá y el papá, que también fueron atendidos rápido”, contó. Otro detalle que dio fue que, inmediatamente después del accidente, una persona había quedado atrapada en el interior del bus.
¿Un chofer escapó del accidente de Carmen de Areco?
En la inmediatez de la situación, el mismo pasajero manifestó creer que el chofer acompañante había escapado luego del accidente. Mientras que se busca esclarecer la razón por la que el colectivo volcó, el detalle sembró dudas en la primera hora.
La información, según declaró, le llegó por el chofer que conducía. “Uno de los choferes intentó saltar, intentó abrir la puerta lateral en marcha. Ahora no lo encuentran”, contó en el momento, mientras recibía atención médica. “Durante el impacto se dio cuenta de lo que iba a pasar y saltó aparentemente. El que manejaba me contó esto”, detalló.
Horas después del rescate, se supo que uno de los chóferes había caminado herido por la ruta después del accidente para buscar ayuda. No se constató, sin embargo, que se tratara del hombre al que hizo referencia el pasajero.