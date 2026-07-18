Habló uno de los pasajeros del micro que volcó en Carmen de Areco

Este viernes por la madrugada, un colectivo que se dirigía desde Mendoza hacia la terminal de ómnibus de Retiro, Buenos Aires, volcó en la ruta nacional 7 a la altura de Carmen de Areco. Uno de los pasajeros que vivió el accidente y terminó dentro del colectivo, a la vera del camino, habló con el periodista Mario Massaccesi para TN y declaró que el micro volcó a raíz de los fuertes vientos que atravesaban la zona.