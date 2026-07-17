Volcó un colectivo en Carmen de Areco, en medio del temporal con vientos de 100 km/h

Resumen para apurados
- Un colectivo que viajaba de Mendoza a Buenos Aires volcó este viernes en la ruta 7, cerca de Carmen de Areco, por ráfagas de viento y lluvia, dejando 21 heridos sin gravedad.
- El chofer perdió el control del micro con VTV al día debido a ráfagas de hasta 100 km/h. Veintiún heridos leves y moderados fueron trasladados al hospital de Carmen de Areco.
- La investigación busca determinar la incidencia del factor humano y climático. El hecho expone el peligro de transitar rutas bajo alertas meteorológicas extremas en el país.
Durante la madrugada de este viernes, una tormenta imponente puso un alto a las actividades en la región norte de la provincia de Buenos Aires. En medio de un temporal, un micro de larga distancia de doble piso volcó en la ruta nacional 7, a kilómetros del acceso a Carmen de Areco. Por el momento, no se registraron víctimas fatales.
El periodista Ernesto Arriaga, especialista en seguridad vial, informó que el micro volcó en el kilómetro 127 de la ruta. Había partido desde Mendoza y se dirigía hacia la Capital Federal, a la terminal de Retiro. Aunque se manejan algunas hipótesis entre las que intervienen la situación meteorológica y el factor humano, la investigación todavía busca esclarecer los motivos del accidente.
Un micro volcó en la ruta en Carmen de Areco
Cuando el colectivo cruzaba el arroyo La Guardia, el conductor perdió el control y terminó por desbarrancar el vehículo hacia el cuerpo de agua, que no iba cargado. La RN7 en Junín desvía hacia Capital Federal. Se cree que el viento en sentido noroeste habría cruzado al vehículo, produciendo su desestabilización. En la suma de hechos que posibilitaron el accidente pudieron haber coincidido el error humano, las condiciones meteorológicas y las del camino.
La ruta se encontraba en buen estado general y con mantenimiento. Pero el asfalto estaba mojado a causa de las lluvias de los últimos minutos. El micro, igualmente, tenía todos los controles realizados. Se constató que contaba con la última Revisión Técnica Vehicular al día.
No hay víctimas fatales en el accidente de Carmen de Areco
El Área de Salud de la Municipalidad de Carmen de Areco dio detalles sobre el accidente. Según se informó, en total hubo 21 damnificados con heridas entre leves y medias. No se registraron heridos de gravedad ni víctimas fatales. Quienes necesitaban asistencia médica fueron trasladados al Hospital de Carmen de Areco. Cinco pasajeros registraron fracturas y solo uno de ellos necesitó ingresar al quirófano para ser operado.
Además, un bombero que llegó a auxiliar al lugar informó que, para la hora del accidente, el viento tenía velocidades de entre 60 y 70 kilómetros por hora en ráfagas. “La causa habría sido un fuerte viento que se dio en un muy corto espacio de tiempo en este lugar”, se informó también desde A24.
Todavía se investiga y se espera que los resultados arrojen causas que combinen errores. La meteoróloga Miriam Andrioli calculó que, para volcar un micro de esa magnitud, los vientos deberían haber llegado a los 100 kilómetros por hora, aproximadamente; una característica propia de las temporadas con grandes tormentas. Para ese momento también regía un aviso a corto plazo para la región.