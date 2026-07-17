Volcó un colectivo en Carmen de Areco, en medio del temporal con vientos de 100 km/h

Un micro volcó en la ruta en Carmen de Areco

Cuando el colectivo cruzaba el arroyo La Guardia, el conductor perdió el control y terminó por desbarrancar el vehículo hacia el cuerpo de agua, que no iba cargado. La RN7 en Junín desvía hacia Capital Federal. Se cree que el viento en sentido noroeste habría cruzado al vehículo, produciendo su desestabilización. En la suma de hechos que posibilitaron el accidente pudieron haber coincidido el error humano, las condiciones meteorológicas y las del camino.