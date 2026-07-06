Quién era Chatterbox, el youtuber que murió en un accidente en la ruta junto a su padre

Resumen para apurados
- El youtuber Sebastián 'Chatterbox' Funes y su padre fallecieron el domingo tras un choque frontal en la Ruta 5, cerca de Pehuajó, mientras viajaban hacia Buenos Aires.
- Ocurrió al intentar un sobrepaso, chocando de frente con una camioneta. La madre y hermana del joven sobrevivieron y están internadas; la fiscalía investiga la mecánica del hecho.
- Funes era un influyente creador con millones de seguidores en YouTube y TikTok. Su fallecimiento generó gran conmoción y despedidas de la comunidad digital de videojuegos.
Sebastián Funes, de 27 años, conocido en las redes sociales como Chatterbox, murió el domingo 5 de julio en un terrible accidente junto a su padre, sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 349, en cercanías de Guanaco, Pehuajó.
¿Qué le pasó a Chatterbox?
El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 5 y fue protagonizado por un automóvil, una camioneta y un camión, consigna Todoprovincial. Los ocupantes de la camioneta resultaron heridos, mientras que el conductor del transporte de carga salió ileso.
De acuerdo con las primeras versiones, que deberán ser confirmadas por las pericias judiciales, el choque se habría originado cuando uno de los vehículos intentó realizar una maniobra de sobrepaso sobre un camión, produciéndose una colisión frontal con una camioneta que circulaba en sentido contrario.
El accidente que causó la muerte del youtuber Chatterbox y su padre
La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, que busca determinar con precisión la mecánica del accidente.
En el siniestro también falleció el padre del youtuber, Juan Manuel Funes, de 54 años, quien conducía el automóvil en el que viajaba la familia oriunda de Pehuajó con destino a la Ciudad de Buenos Aires.
Según la información, en el vehículo también se trasladaban la esposa de Juan Manuel Funes y una hija menor de edad, quienes sobrevivieron al impacto y permanecen internadas bajo atención médica.
Sebastián Funes había logrado una enorme popularidad en las redes sociales gracias a su contenido sobre videojuegos, desafíos y humor, que lo convirtieron en un referente entre el público joven desde 2018
Su canal de YouTube reunía más de 1,6 millones de suscriptores, mientras que en TikTok, plataforma en la que comenzó a publicar en diciembre de 2018, había superado el millón de seguidores.
Tras conocerse la noticia, una lluvia de seguidores y creadores de contenido despidieron a Chatterbox en la red con mensajes de dolor y condolencias, destacando la influencia que había alcanzado entre el público joven.