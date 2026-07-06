Seguridad

Quién era Chatterbox, el youtuber que murió en un accidente en la ruta junto a su padre

El conocido creador de contenido, y su padre Juan Manuel fallecieron en un choque frontal cerca de Pehuajó. La madre y la hermana menor sobrevivieron, pero quedaron internadas.

El conocido creador de contenido, y su padre Juan Manuel fallecieron en un choque frontal cerca de Pehuajó. La madre y la hermana menor sobrevivieron, pero quedaron internadas.
El conocido creador de contenido, y su padre Juan Manuel fallecieron en un choque frontal cerca de Pehuajó. La madre y la hermana menor sobrevivieron, pero quedaron internadas.
Hace 7 Min

Resumen para apurados

  • El youtuber Sebastián 'Chatterbox' Funes y su padre fallecieron el domingo tras un choque frontal en la Ruta 5, cerca de Pehuajó, mientras viajaban hacia Buenos Aires.
  • Ocurrió al intentar un sobrepaso, chocando de frente con una camioneta. La madre y hermana del joven sobrevivieron y están internadas; la fiscalía investiga la mecánica del hecho.
  • Funes era un influyente creador con millones de seguidores en YouTube y TikTok. Su fallecimiento generó gran conmoción y despedidas de la comunidad digital de videojuegos.
Resumen generado con IA

Sebastián Funes, de 27 años, conocido en las redes sociales como Chatterbox, murió el domingo 5 de julio en un terrible accidente junto a su padre, sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 349, en cercanías de Guanaco, Pehuajó.

¿Qué le pasó a Chatterbox?

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 5 y fue protagonizado por un automóvil, una camioneta y un camión, consigna Todoprovincial. Los ocupantes de la camioneta resultaron heridos, mientras que el conductor del transporte de carga salió ileso.

De acuerdo con las primeras versiones, que deberán ser confirmadas por las pericias judiciales, el choque se habría originado cuando uno de los vehículos intentó realizar una maniobra de sobrepaso sobre un camión, produciéndose una colisión frontal con una camioneta que circulaba en sentido contrario.

El accidente que causó la muerte del youtuber Chatterbox y su padre

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, que busca determinar con precisión la mecánica del accidente.

En el siniestro también falleció el padre del youtuber, Juan Manuel Funes, de 54 años, quien conducía el automóvil en el que viajaba la familia oriunda de Pehuajó con destino a la Ciudad de Buenos Aires.

Según la información, en el vehículo también se trasladaban la esposa de Juan Manuel Funes y una hija menor de edad, quienes sobrevivieron al impacto y permanecen internadas bajo atención médica.

Sebastián Funes había logrado una enorme popularidad en las redes sociales gracias a su contenido sobre videojuegos, desafíos y humor, que lo convirtieron en un referente entre el público joven desde 2018

Su canal de YouTube reunía más de 1,6 millones de suscriptores, mientras que en TikTok, plataforma en la que comenzó a publicar en diciembre de 2018, había superado el millón de seguidores.

Tras conocerse la noticia, una lluvia de seguidores y creadores de contenido despidieron a Chatterbox en la red con mensajes de dolor y condolencias, destacando la influencia que había alcanzado entre el público joven.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia
1

Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia

De profesora universitaria en Tucumán a empezar de cero en Miami: Sentía que hasta respirar me costaba plata
2

De profesora universitaria en Tucumán a empezar de cero en Miami: "Sentía que hasta respirar me costaba plata"

Donald Trump intervino y la FIFA dio marcha atrás: Balogun podrá jugar ante Bélgica
3

Donald Trump intervino y la FIFA dio marcha atrás: Balogun podrá jugar ante Bélgica

Restablecieron el servicio eléctrico tras casi dos horas de corte en barrios de la capital tucumana
4

Restablecieron el servicio eléctrico tras casi dos horas de corte en barrios de la capital tucumana

Argentina-Egipto: qué pasará con el comercio tucumano durante el partido de la Selección
5

Argentina-Egipto: qué pasará con el comercio tucumano durante el partido de la Selección

Ranking notas premium
“Solo quería dormirme y no despertarme”: alarmantes cifras de suicidios en Tucumán
1

“Solo quería dormirme y no despertarme”: alarmantes cifras de suicidios en Tucumán

Acueducto: una mezcla de fiesta, autobombo y seriedad
2

Acueducto: una mezcla de fiesta, autobombo y seriedad

Más acoples por menos representatividad
3

Más acoples por menos representatividad

Qué se sabe del asesinato de una mujer durante un asalto en Banda del Río Salí
4

Qué se sabe del asesinato de una mujer durante un asalto en Banda del Río Salí

Las grandes ideas no caben en el cortoplacismo tucumano
5

Las grandes ideas no caben en el cortoplacismo tucumano

Más Noticias
Argentina-Egipto: qué pasará con el comercio tucumano durante el partido de la Selección

Argentina-Egipto: qué pasará con el comercio tucumano durante el partido de la Selección

Restablecieron el servicio eléctrico tras casi dos horas de corte en barrios de la capital tucumana

Restablecieron el servicio eléctrico tras casi dos horas de corte en barrios de la capital tucumana

Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia

Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia

De profesora universitaria en Tucumán a empezar de cero en Miami: Sentía que hasta respirar me costaba plata

De profesora universitaria en Tucumán a empezar de cero en Miami: "Sentía que hasta respirar me costaba plata"

Donald Trump intervino y la FIFA dio marcha atrás: Balogun podrá jugar ante Bélgica

Donald Trump intervino y la FIFA dio marcha atrás: Balogun podrá jugar ante Bélgica

Las lágrimas de Neymar y el perdón de Marquinhos: así reaccionó Brasil tras un nuevo golpe mundialista

Las lágrimas de Neymar y el perdón de Marquinhos: así reaccionó Brasil tras un nuevo golpe mundialista

Así fue la acusación por el crimen de Marta Migliorini

Así fue la acusación por el crimen de Marta Migliorini

Un motochorro deberá pagar $4 millones y entregar dos motos

Un motochorro deberá pagar $4 millones y entregar dos motos

Comentarios