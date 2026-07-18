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Dieron de baja al alerta por tsunami después del terremoto en México y Guatemala

El epicentro se registró sobre el Pacífico, a pocos kilómetros de la costa mexicana, por lo que se activó una alerta por tsunami. Tras horas de evaluaciones, las autoridades la desactivaron.

Dieron de baja al alerta por tsunami después del terremoto en México y Guatemala
Mapa de alerta de Google
Por Milagro Corbalán Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • Un terremoto de 7.3 sacudió este viernes la costa de México y Guatemala, activando alertas de tsunami en el Pacífico que luego fueron desactivadas por las autoridades.
  • El sismo se registró en el Pacífico, provocando variaciones del nivel del mar de hasta 105 cm. Las autoridades evacuaron edificios y evalúan daños en servicios básicos.
  • Tras cancelar la alerta de tsunami, las autoridades mantienen el monitoreo constante y piden a la población evitar estructuras con riesgo de colapso ante posibles réplicas.
Resumen generado con IA

Este viernes, apenas pasado el mediodía, un terremoto de magnitud 7.3 se hizo sentir con fuerza en el límite entre México y Guatemala, pero también afectó a Honduras y El Salvador. El epicentro fue registrado a entre 80 y 100 kilómetros de la costa de Tapachulas, en el estado de Chiapas, México y a 15 kilómetros de profundidad en el Pacífico.

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Estados Unidos emitió dos alertas de tsunami para la costa oeste de México y Guatemala. Pese a la intensidad del sismo, que se sintió hasta en la Ciudad de México, en la capital no fue suficiente para hacer sonar la alerta sísmica. El movimiento telúrico fue seguido por un sismo de menor intensidad que desató la incertidumbre entre las poblaciones que temblaron.

Terremoto de México-Guatemala, sin víctimas informadas

Autoridades de Protección Civil de Chiapas confirmaron que se encontraban trabajando para ofrecer atención a los mexicanos afectados, en caso de necesitarlo. Se comunicó, además, que su cuenta se encontraba “en constante monitoreo” para hacer un relevamiento sobre la situación y conocer más detalles de los efectos del sismo.

Mientras el grupo de rescate Los Topos continúa trabajando en Venezuela, buscando cuerpos entre los escombros de los derrumbes producidos por el terremoto de Venezuela a fines de junio, México hace frente a su propia crisis. Las autoridades informaron que lo primordial es hacer una revisión a las instalaciones de gas y energía eléctrica. Además se sugirió a la población mantenerse alejada de estructuras con riesgo de desplome o derrumbe.

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Tras los terremotos que se registraron, el presidente, César Bernardo Arévalo de León, recomendó abandonar los edificios de forma ordenada para evitar riesgos. Incluso autoridades nacionales fueron evacuadas de la Casa Presidencial en el centro de la capital. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres también informó que se evaluarán los daños para calcular los riesgos a los que se enfrenta la población.

Alerta de tsunami en México y Guatemala

Al producirse un terremoto en el océano, es habitual que el movimiento del suelo marino produzca olas en la superficie. Por eso, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Marina mexicana activó una alerta de tsunami para las zonas costeras, tanto para su propio país como para Guatemala.

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La Secretaría de Protección Civil también alertó que se registraron “variaciones anómalas del nivel del mar de hasta 105 centímetros” después del terremoto. Por eso, recomendaron mantener distancia del mar y las playas por el riesgo casi tangible de ocurrencia de un tsunami. Más tarde, tras una serie de análisis y evaluaciones, la Secretaría de la Marina canceló la alerta para el Pacífico.

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