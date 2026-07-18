Dieron de baja al alerta por tsunami después del terremoto en México y Guatemala

Este viernes, apenas pasado el mediodía, un terremoto de magnitud 7.3 se hizo sentir con fuerza en el límite entre México y Guatemala, pero también afectó a Honduras y El Salvador. El epicentro fue registrado a entre 80 y 100 kilómetros de la costa de Tapachulas, en el estado de Chiapas, México y a 15 kilómetros de profundidad en el Pacífico.