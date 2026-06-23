El riesgo de las apuestas online para la juventud

Los datos confirman que no se trata de casos aislados. El informe nacional “Apostar no es un juego”, realizado entre mayo y julio de 2024 en las 24 provincias argentinas, reveló que cuatro de cada 10 jóvenes de entre 15 y 29 años apostó recientemente o lo hace de manera habitual. El estudio, que relevó a más de 9.000 personas, mostró además que tres de cada cuatro apostadores consideran que esta práctica puede convertirse en una adicción y que un 30% experimentó ansiedad o estrés cuando no pudo realizar una apuesta. Estas cifras reflejan que el problema ya dejó de ser una preocupación marginal para convertirse en un fenómeno social que atraviesa escuelas, hogares y grupos de amigos, y que exige respuestas urgentes desde el Estado, las instituciones educativas y las familias.