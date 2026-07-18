The Worms recrea “Pulse”, el mítico show de Pink Floyd

Pink Floyd aportó muchas páginas de la historia del rock del siglo pasado y un capítulo bien podría ser dedicado al monumental espectáculo “Pulse”, que desplegó en su gira internacional de 1994 con 112 recitales.
La banda inglesa interpretó temas clásicos y de su último disco de ese momento, “The Division Bell”, para cerrar con la presentación completa de “El lado oscuro de la Luna”. El impacto quedó documentado en una película (especialmente con registros del show en Earls Court, Londres) y en un disco grabado en directo.
Con un salto en el tiempo, los tucumanos de The Worms -especializados en el repertorio de los británicos- reproducirán ese mítico concierto esta noche, desde las 21, en la sala mayor del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), desde las 21 y en el marco del Julio Cultural Universitario.
Más que un tributo
“Después de varios años de pensarlo y soñarlo, finalmente tendremos la oportunidad de llevar ‘Pulse’ al escenario. Es mucho más que un tributo: es la posibilidad de recrear uno de los espectáculos en vivo más importantes del rock, que marcó a generaciones de músicos y fanáticos. Representa la esencia de Pink Floyd en un ‘dos en uno’, que contempla obviamente los clásicos bises de la banda. Muy pocos conciertos logran condensar semejante recorrido artístico en una sola noche”, afirmó para LA GACETA Augusto Gallegos, quien comparte formación con Isaac Llovera, Nacho Luna, Caeto Véliz, Lucho Lazarte, Franco Llovera, Humberto Salazar, Paula Sanna, Lulú Werner, Juli Salazar y Juan Pablo Farías.
- ¿Cuáles son los principales desafíos de esta propuesta?
- No es solamente un recital, sino un espectáculo enorme. Más que intentar reproducir un concierto histórico, queremos que el público vuelva a sentirlo. Ese es, para nosotros, el verdadero homenaje. Musicalmente es muy exigente porque tiene arreglos muy elaborados, cambios de clima constantes y una cantidad de detalles que el público conoce de memoria. Requiere una puesta técnica importante, con pantalla circular, luces, sonido y una banda ampliada. Todo eso hace que sea un desafío enorme; justamente por eso teníamos tantas ganas de hacerlo. Este proyecto no podíamos encararlo en cualquier contexto. Requiere una gran producción con 11 artistas en escena, entre músicos y cantantes, para acercarnos con la mayor fidelidad posible a lo que se hizo en 1994, y el Alberdi reúne todas las condiciones que siempre esperamos, con su enorme valor cultural y simbólico.
- ¿Cómo se transmite el espíritu de los 90 a la actualidad y a las nuevas generaciones?
- Pink Floyd mantiene su vigencia, parece no envejecer nunca. Hay gente que vivió el lanzamiento de “Pulse” en los 90 y se emociona por la nostalgia, pero también vemos mucha gente joven que descubrieron la banda hace poco y quedan fascinados con la música. Las grandes obras trascienden las épocas y nos motiva para revivir su emoción.
- ¿Qué aspectos de la puesta original les atraen más?
- Nos encanta el equilibrio que logra entre lo musical y lo visual. Todo está pensado para potenciar la experiencia sin quitarle protagonismo a la música; nada está puesto porque sí. Sigue siendo impresionante más de 30 años después, y quisimos rescatar justamente esa idea.
- ¿Es un tributo fiel o tiene aportes propios de ustedes?
- La propuesta es ser muy respetuosos de la obra original. Intentamos acercarnos lo más posible a esas versiones en vivo que son parte de su identidad, pero tampoco buscamos convertirnos en una fotocopia. En The Worms siempre tratamos de poner algo nuestro: aparecen matices personales en algunos solos, pequeños arreglos o formas de interpretar determinadas partes. Es una manera de homenajear a Pink Floyd desde nuestra propia identidad como músicos.
- ¿Hay una estética Floyd en lo visual y en lo musical?
- Sí, absolutamente. Desde el primer momento el público va a reconocer el universo de Pink Floyd. Hay un trabajo muy fuerte en el sonido, en los colores, en las luces y en la estética del escenario para generar su atmósfera tan característica. La idea es que quien venga sienta que durante un par de horas entra en ese mundo que la banda supo construir.
- ¿Cómo recibe la juventud sus temas?
- Muy bien, y la verdad es que nos sorprende gratamente. En los últimos años vimos cada vez más chicos en nuestros conciertos. Muchos llegan por recomendación de sus padres, otros porque descubren la música en plataformas digitales o en redes sociales. Después, cuando escuchan temas como “Comfortably Numb”, “Time”, “Wish You Were Here” o “The Great Gig in the Sky”, entienden por qué es una banda tan influyente. La música tiene esa capacidad de atravesar generaciones cuando está hecha con esa calidad.
“Dos por tango”: Mariela Acotto y Julián Morel
En la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Jujuy y Crisóstomo Álvarez) alojará esta noche, desde las 21.30, a Mariela Acotto y Julián Morel en su recital “Dos por tango”. El dúo ofrecerá un repertorio completamente renovado y un recorrido por grandes obras de autores emblemáticos como Carlos Gardel, Enrique Cadícamo, Homero Manzi, los hermanos Expósito y Ástor Piazzolla, entre otros, con la participación de bailarines.