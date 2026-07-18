The Worms recrea “Pulse”, el mítico show de Pink Floyd

- No es solamente un recital, sino un espectáculo enorme. Más que intentar reproducir un concierto histórico, queremos que el público vuelva a sentirlo. Ese es, para nosotros, el verdadero homenaje. Musicalmente es muy exigente porque tiene arreglos muy elaborados, cambios de clima constantes y una cantidad de detalles que el público conoce de memoria. Requiere una puesta técnica importante, con pantalla circular, luces, sonido y una banda ampliada. Todo eso hace que sea un desafío enorme; justamente por eso teníamos tantas ganas de hacerlo. Este proyecto no podíamos encararlo en cualquier contexto. Requiere una gran producción con 11 artistas en escena, entre músicos y cantantes, para acercarnos con la mayor fidelidad posible a lo que se hizo en 1994, y el Alberdi reúne todas las condiciones que siempre esperamos, con su enorme valor cultural y simbólico.