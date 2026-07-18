“Experiencia Hamilton” se vive en Teatro Puerto Libertad

Lin-Manuel Miranda es el autor del multipremiado musical “Hamilton”, una mirada sobre la vida de uno de los padres fundadores (como se los conoce) de Estados Unidos. Esa obra, con el agregado de “Experiencia”, fue la elegida por Martín Gómez Sastre para desarrollar en un taller de montaje, cuyo resultado final se verá hoy a las 21 en Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.880).
El título de su presentación resume la idea de la primera edición de esta formación diferente: “‘My Shot’, además de ser una de las canciones más emblemáticas de esa obra, significa ‘Mi oportunidad’, que es el espíritu de mi proyecto en la oportunidad de estudiar un material desafiante, ponerse en la piel de personajes soñados, trabajar en equipo, subir a un escenario y, en lo personal, comenzar este nuevo camino como director general”, le dice a LA GACETA.
El responsable aclara que “más que un curso, está pensado para que artistas puedan vivir el proceso completo de construcción de una puesta de teatro musical, desde el entrenamiento hasta el escenario”. “Este nuevo formato nace como una evolución de ‘Jazz do it’, que inicié en 2023 y que fue transformándose en el tiempo. Es que, después de muchos años desarrollándome como bailarín, coreógrafo y docente, sentí la necesidad de dar un paso más. Me interesaba crear un espacio donde pudiera reunir distintas disciplinas, formar equipos, imaginar un universo escénico y acompañar un proceso creativo de principio a fin”, señala.
“Pero también nace de una necesidad que veía en nuestro medio. En Tucumán hay muchísimo talento, aunque muchas veces los artistas desarrollan una sola disciplina -danza, actuación o canto- y tienen pocas oportunidades de experimentar cómo funciona realmente un proceso de montaje de teatro musical. Este taller busca justamente tender ese puente entre la formación y la experiencia escénica. La diferencia con una clase tradicional es que acá todo tiene un objetivo concreto: construir una puesta. Durante varios meses los participantes entrenan y trabajan interpretación, construcción de personajes, ensamble, convivencia artística y creación en equipo. Así, cuando les llegue una oportunidad profesional, no la padecerán, sino que podrán disfrutarla porque ya vivieron un proceso similar”, explica.
Elenco
El elenco en esta ocasión está integrado por Gastón Benegas, Lautaro Delgadino, Nahuel Vallejo, Daniel Pereyra, Damian Pedraza, María de los Ángeles Salazar, Lourdes Barrios, Julieta Ferreyra, Sofía Dibi, Rosalba Caldez, Lourdes Carrizo, Rocío Gutiérrez, Mercedes Bassa, Emilse Cortez, Carolina Pereyra, Virginia Sánchez, Valentina Cegada, Agostina Jiménez, Florencia Juárez Ferriol, Agostina Páez Ruiz y Lourdes Martínez Campos.
En este caso, no se reproducirá la obra original integral, sino que sirvió de inspiración para crear una propuesta propia que respete su esencia pero la atraviese desde una mirada diferente. “Como ‘Hamilton’ no cuenta con una traducción oficial al español, decidimos conservar parte del material original en inglés y combinarlo con una adaptación al castellano, buscando que el público pueda disfrutar la historia sin perder la esencia del material. No hace falta conocer la obra para disfrutar de la propuesta. Quienes ya aman el musical encontrarán una nueva mirada sobre este universo, y quienes nunca lo vieron podrán descubrir por qué se convirtió en uno de los fenómenos más importantes del teatro musical contemporáneo”, aclara.
El proyecto reunió a artistas con diferentes recorridos. Algunos ya participaron de producciones de teatro musical y otros viven por primera vez subir a un escenario. “Todos compartieron el mismo proceso de formación, que incluyó entrenamiento vocal con Melina Imhoff, trabajo de ensamble coral junto a Nahuel Vallejo, una masterclass de interpretación y ensamble a cargo de Silvana Salazar, recientemente llegada de Estados Unidos y entrenamiento en danza jazz conmigo, que luego desembocó a la puesta en escena”, describe. Tanto Imhoff como Salazar serán las cantantes invitadas en esta función. Para el segundo semestre, Gómez Sastre programa una nueva apuesta, inspirada esa vez en “Wicked”.