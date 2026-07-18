“Experiencia Hamilton” se vive en Teatro Puerto Libertad

En este caso, no se reproducirá la obra original integral, sino que sirvió de inspiración para crear una propuesta propia que respete su esencia pero la atraviese desde una mirada diferente. “Como ‘Hamilton’ no cuenta con una traducción oficial al español, decidimos conservar parte del material original en inglés y combinarlo con una adaptación al castellano, buscando que el público pueda disfrutar la historia sin perder la esencia del material. No hace falta conocer la obra para disfrutar de la propuesta. Quienes ya aman el musical encontrarán una nueva mirada sobre este universo, y quienes nunca lo vieron podrán descubrir por qué se convirtió en uno de los fenómenos más importantes del teatro musical contemporáneo”, aclara.