Rock y pop tucumanos: recitales en vivo

Las bandas tucumanas piden espacio para esta noche, y lo consiguen en distintos lugares. La grilla abrirá a las 16 con una Tarde de Rock por el Mes de la Amistad en Coronel Murga 205 (altura avenida Juan B. Justo 2.600), con la presencia de Estimado Vergara, Choque (homenaje a Almafuerte), La Popular Ricotera (temas de Los Redonditos de Ricota) y Don Luca (tributo a Sumo).
Por la noche, con entrada gratis, Mientras El Lobo (foto) y Plutonio Jam habitarán La Gesta Cultural (avenida Alem 747) desde las 21. Una hora más tarde, Las Mamás -Virginia Gómez y Candelaria Piñero- protagonizarán la noche de Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611), donde completará la velada Puro Vinilo. Pasada la medianoche, La Suburbana repasará el repertorio de Intoxicados en José Cuervo (Miguel Lillo 352).
El rock también llega al sur: Suerte Vagabunda irá hasta La Cantina de Amanda (ruta 38 y avenida Mitre, Aguilares) para ofrecer su tributo al Indio Solari y a Los Redondos, en su Fiesta Ricotera con músicos invitados.