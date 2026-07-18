Rock y pop tucumanos: recitales en vivo

Las bandas tucumanas piden espacio para esta noche, y lo consiguen en distintos lugares. La grilla abrirá a las 16 con una Tarde de Rock por el Mes de la Amistad en Coronel Murga 205 (altura avenida Juan B. Justo 2.600), con la presencia de Estimado Vergara, Choque (homenaje a Almafuerte), La Popular Ricotera (temas de Los Redonditos de Ricota) y Don Luca (tributo a Sumo).