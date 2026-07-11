La rotación: una estrategia agrícola clave

La cantidad y la calidad de rastrojo que incorpora al suelo es primordial, ya que permite que sea un sustrato del que se nutren los microorganismos, lo que equilibra sus poblaciones -como ocurre en ambientes naturales- y ejerce un efecto inhibitorio sobre patógenos, plagas y malezas, que tiene que ver con la interrupción de los ciclos de vida de estos problemas. No solo se debe rotar el cultivo en sí; también es necesario complementar con la mezcla de principios activos de diferente mecanismo de acción -en herbicidas y en insecticidas-, generando también una rotación en el uso de agroquímicos, vital para evitar la tolerancia o la resistencia de las plagas y enfermedades.