La Carrera TT vuelve a reunir al running tucumano en una jornada de deporte, comunidad y superación

El próximo 1 de agosto de 2026, los senderos de La Sala, Tucuman volverán a ser escenario de una de las competencias de running más esperadas del calendario deportivo provincial. La Carrera TT 2026, organizada por el Grupo de Entrenamiento TT, reunirá a cientos de corredores de Tucumán y de distintas provincias del país en un evento que combina deporte, naturaleza, desafíos personales y una fuerte experiencia comunitaria.