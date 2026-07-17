La Carrera TT vuelve a reunir al running tucumano en una jornada de deporte, comunidad y superación

El próximo 1 de agosto de 2026, los senderos de La Sala, Tucuman volverán a ser escenario de una de las competencias de running más esperadas del calendario deportivo provincial. La Carrera TT 2026, organizada por el Grupo de Entrenamiento TT, reunirá a cientos de corredores de Tucumán y de distintas provincias del país en un evento que combina deporte, naturaleza, desafíos personales y una fuerte experiencia comunitaria.
Con una organización que crece edición tras edición, la Carrera TT se ha consolidado como un encuentro pensado tanto para atletas experimentados como para quienes buscan vivir la experiencia de su primera competencia. La propuesta trasciende el cronómetro: busca promover hábitos saludables, incentivar la actividad física y fortalecer la comunidad del running en el norte argentino.
Un evento que sigue creciendo
Desde su creación, la Carrera TT ha experimentado un crecimiento sostenido, convirtiéndose en una cita obligada para corredores de todas las edades. Cada edición suma nuevos participantes, acompañantes, marcas y aliados estratégicos que encuentran en el evento una oportunidad para acercarse a un público activo, comprometido y apasionado por el deporte.
La convocatoria reúne corredores de diferentes niveles, desde quienes entrenan de manera recreativa hasta atletas que compiten regularmente en pruebas de calle y trail running, generando un ambiente donde el compañerismo y la superación personal son protagonistas.
Mucho más que una carrera
La experiencia comenzará mucho antes de la largada. La entrega de kits permitirá el primer encuentro entre corredores, organizadores y sponsors, mientras que el día del evento ofrecerá una jornada completa de actividades.
Los participantes contarán con una organización integral que incluirá puestos de hidratación, asistencia durante todo el recorrido, señalización del circuito, cronometraje oficial, premiación por categorías y espacios especialmente destinados para la recuperación y el encuentro al finalizar la competencia.
Además, los sponsors tendrán un rol fundamental mediante activaciones, exhibiciones de productos y propuestas interactivas que enriquecerán la experiencia tanto de los corredores como del público presente.
Un recorrido para disfrutar y desafiarse
La Carrera TT se desarrollará en el valle de La Sala, ruta provincial 340 uno de los escenarios más atractivos para la práctica del running en Tucumán. Sus recorridos permitirán disfrutar del entorno natural mientras los participantes ponen a prueba su preparación física y mental.
Cada circuito ha sido diseñado para ofrecer una experiencia segura, dinámica y desafiante, permitiendo que corredores con distintos objetivos puedan encontrar su propio desafío.
Una comunidad que impulsa el deporte
Detrás de Tucumán Trail SAS, la organización, se encuentra el grupo de entrenamiento TT, una comunidad dedicada al desarrollo del running y el trail running que, desde hace años, acompaña la preparación de cientos de corredores mediante entrenamientos grupales, programas personalizados y actividades orientadas al crecimiento deportivo.
La carrera representa el momento de encuentro de toda esa comunidad, donde alumnos, entrenadores, familias y aficionados comparten una jornada que celebra el esfuerzo, la constancia y la pasión por correr.
Información del evento
Fecha: sábado 01 de agosto de 2026.
Lugar: La Sala, ruta provincial 340,Tucumán.
Organiza: Tucumán Trail S.A.S
La inscripción incluye: kit oficial, hidratación durante el recorrido, asistencia médica, cronometraje, medalla finisher y premiación según categorías.
Distancias: 15 km, 22 km, 42 km.
Horarios de largada:
•42 km: 9:00 h.
•22 km: 10:00 h.
•15 km: 10:15 h.
Inscripciones: Continúan abiertas a través del sitio oficial del evento.