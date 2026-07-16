Política

Francos afirmó que Milei será reelecto y aseguró que la oposición política “no encuentra liderazgos”

El ex jefe de Gabinete destacó el posicionamiento del Presidente y la situación de La Libertad Avanza.

GUILLERMO FRANCOS. El ex funcionario aseguró que Milei será reelecto.
GUILLERMO FRANCOS. El ex funcionario aseguró que Milei será reelecto.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Guillermo Francos aseguró en una entrevista radial que Javier Milei será reelecto en 2027 en Argentina, favorecido por su gestión y la falta de liderazgos en la oposición.
  • El ex jefe de Gabinete destacó el cambio cultural impulsado por el Gobierno y analizó la relación con el PRO, señalando que las diferencias previas servirán para el futuro.
  • Se proyecta que La Libertad Avanza llegue fortalecida a la segunda mitad del mandato, consolidando un cambio de paradigma político frente a una oposición sin referentes claros.
Resumen generado con IA

El ex jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, afirmó que el presidente Javier Milei llegará fortalecido a las elecciones de 2027 y pronosticó que logrará un segundo mandato. 

Durante una entrevista con Radio Rivadavia, Francos analizó la situación política y económica del país y relacionó las perspectivas electorales del oficialismo con el rumbo de la gestión nacional. “Milei tiene un posicionamiento tal en la política argentina hoy que no hay quien le pueda hacer frente, ni la oposición. Creo que va a ser reelecto”, manifestó.

Además, el ex funcionario consideró que las ideas impulsadas por el Gobierno generaron un cambio en la sociedad argentina. “Parece que se convirtió en un mantra que todos los partidos aceptan. Es un cambio cultural”, afirmó.

Francos habló del vínculo entre La Libertad Avanza y el PRO

Durante la charla, Francos también se refirió a la relación política entre La Libertad Avanza y el PRO. Si bien reconoció que ambos espacios tuvieron diferencias durante las elecciones porteñas, destacó la experiencia acumulada y planteó que ese vínculo podría profundizarse en el futuro.

“Hubo intereses distintos”, señaló sobre la elección en la Ciudad de Buenos Aires, aunque agregó que esa experiencia “sirve para el futuro”.

Al realizar un balance del escenario político, el ex jefe de Gabinete sostuvo que el oficialismo llega fortalecido a la segunda mitad del mandato y atribuyó esa situación tanto a las decisiones tomadas por Milei como a las dificultades de la oposición para encontrar nuevos referentes.

“Hoy existe una situación política muy buena” para La Libertad Avanza y sus aliados, afirmó.

En ese sentido, Francos consideró que Argentina atraviesa un cambio “trascendental” porque el Presidente “tomó medidas con mucha decisión y valentía” y porque la oposición política “no encuentra liderazgos”.

Temas Buenos AiresJavier MileiLa Libertad AvanzaGuillermo FrancosRadio Rivadavia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
En Buenos Aires, Javier Milei participa del Tedeum en la Catedral por el Día de la Independencia

En Buenos Aires, Javier Milei participa del Tedeum en la Catedral por el Día de la Independencia

Lo más popular
Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo
1

Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi
2

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra
3

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de Las Malvinas son argentinas que exhibió la Selección
4

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de "Las Malvinas son argentinas" que exhibió la Selección

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas
5

Victoria, polémica y posible sanción: qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas

Ranking notas premium
Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones
1

Denuncian una estafa con azúcar por más de $740 millones

Quién es Diego Ovejero, el abogado investigado por una supuesta estafa por más de $740 millones
2

Quién es Diego Ovejero, el abogado investigado por una supuesta estafa por más de $740 millones

Ahorros perdidos, familias quebradas y un intento de suicidio: el costado más dramático de una causa por estafa
3

Ahorros perdidos, familias quebradas y un intento de suicidio: el costado más dramático de una causa por estafa

La Terminal de Tucumán sumará el nombre de Bernabé Aráoz
4

La Terminal de Tucumán sumará el nombre de Bernabé Aráoz

Argentina y México: duele la enemistad que crece
5

Argentina y México: duele la enemistad que crece

Más Noticias
La Terminal de Tucumán sumará el nombre de Bernabé Aráoz

La Terminal de Tucumán sumará el nombre de Bernabé Aráoz

Falleció Julio Rómulo Potolicchio, referente del periodismo tucumano

Falleció Julio Rómulo Potolicchio, referente del periodismo tucumano

Si no te gusta, renunciá: el tenso cruce por WhatsApp entre Villarruel y Bullrich tras el triunfo argentino

"Si no te gusta, renunciá": el tenso cruce por WhatsApp entre Villarruel y Bullrich tras el triunfo argentino

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de Las Malvinas son argentinas que exhibió la Selección

Qué sanción prevé la FIFA por la bandera de "Las Malvinas son argentinas" que exhibió la Selección

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi

Mundial 2026: qué decía la botella de Pickford que tanto llamó la atención de Lionel Messi

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra

¿Quién es el papá de Lautaro Martínez? La historia futbolera de la familia del héroe de Argentina ante Inglaterra

Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo

Por qué Enzo Fernández hizo el Topo Gigio tras su gol ante Inglaterra y qué significa el histórico festejo

Planteo de la SAT para que no construyan nuevos edificios: “No se puede ir en contra del progreso”, dijo Garber

Planteo de la SAT para que no construyan nuevos edificios: “No se puede ir en contra del progreso”, dijo Garber

Comentarios