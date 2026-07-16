Francos afirmó que Milei será reelecto y aseguró que la oposición política “no encuentra liderazgos”

Resumen para apurados
- Guillermo Francos aseguró en una entrevista radial que Javier Milei será reelecto en 2027 en Argentina, favorecido por su gestión y la falta de liderazgos en la oposición.
- El ex jefe de Gabinete destacó el cambio cultural impulsado por el Gobierno y analizó la relación con el PRO, señalando que las diferencias previas servirán para el futuro.
- Se proyecta que La Libertad Avanza llegue fortalecida a la segunda mitad del mandato, consolidando un cambio de paradigma político frente a una oposición sin referentes claros.
El ex jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, afirmó que el presidente Javier Milei llegará fortalecido a las elecciones de 2027 y pronosticó que logrará un segundo mandato.
Durante una entrevista con Radio Rivadavia, Francos analizó la situación política y económica del país y relacionó las perspectivas electorales del oficialismo con el rumbo de la gestión nacional. “Milei tiene un posicionamiento tal en la política argentina hoy que no hay quien le pueda hacer frente, ni la oposición. Creo que va a ser reelecto”, manifestó.
Además, el ex funcionario consideró que las ideas impulsadas por el Gobierno generaron un cambio en la sociedad argentina. “Parece que se convirtió en un mantra que todos los partidos aceptan. Es un cambio cultural”, afirmó.
Francos habló del vínculo entre La Libertad Avanza y el PRO
Durante la charla, Francos también se refirió a la relación política entre La Libertad Avanza y el PRO. Si bien reconoció que ambos espacios tuvieron diferencias durante las elecciones porteñas, destacó la experiencia acumulada y planteó que ese vínculo podría profundizarse en el futuro.
“Hubo intereses distintos”, señaló sobre la elección en la Ciudad de Buenos Aires, aunque agregó que esa experiencia “sirve para el futuro”.
Al realizar un balance del escenario político, el ex jefe de Gabinete sostuvo que el oficialismo llega fortalecido a la segunda mitad del mandato y atribuyó esa situación tanto a las decisiones tomadas por Milei como a las dificultades de la oposición para encontrar nuevos referentes.
“Hoy existe una situación política muy buena” para La Libertad Avanza y sus aliados, afirmó.
En ese sentido, Francos consideró que Argentina atraviesa un cambio “trascendental” porque el Presidente “tomó medidas con mucha decisión y valentía” y porque la oposición política “no encuentra liderazgos”.