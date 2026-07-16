Las claves que deberá repetir San Martín para dar otro golpe en Mendoza frente a Deportivo Maipú

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán buscará este viernes mantener su racha ganadora al visitar a Deportivo Maipú en Mendoza, con el objetivo de afianzarse en la pelea por el Reducido.
- Tras superar una racha de seis partidos sin triunfos, el DT Alejandro Orfila repetirá el equipo por primera vez luego de las victorias consecutivas ante Patronato y Almagro.
- Este partido evaluará la consolidación del esquema táctico y la solidez defensiva del equipo fuera de casa, clave para sus aspiraciones de ascenso en la Primera Nacional.
Después de dos victorias consecutivas, el panorama cambió por completo en San Martín. El equipo de Alejandro Orfila dejó atrás una racha de seis partidos sin triunfos, recuperó confianza con el 1 a 0 sobre Patronato en Paraná y terminó de ratificar su crecimiento con la convincente goleada por 3 a 0 frente a Almagro en La Ciudadela. Ahora tendrá una prueba diferente. Este viernes, desde las 15, visitará a Deportivo Maipú con el objetivo de sostener el funcionamiento que empezó a mostrar en las últimas dos fechas y seguir afianzándose en la pelea por un lugar en el Reducido.
El desafío no será sencillo. Maipú suele hacerse fuerte en Mendoza y propondrá un partido distinto al que planteó Almagro. Sin embargo, el presente del “Santo” invita al optimismo. Por primera vez desde la llegada de Orfila, el entrenador podría repetir el mismo equipo, una señal de que encontró una base sobre la cual construir.
El triunfo del domingo no dejó únicamente tres puntos. También confirmó una idea futbolística que empieza a consolidarse. San Martín recuperó intensidad, mostró mejores sociedades y encontró una estructura que potenció los rendimientos individuales. Para volver con un resultado positivo desde Mendoza, esos aspectos volverán a ser determinantes.
- Mantener el equilibrio del mediocampo: el funcionamiento de Santiago Briñone, Agustín Graneros y Gabriel Carabajal fue uno de los grandes aciertos frente a Almagro. Briñone aportó equilibrio, Graneros recorrido y recuperación, mientras que Carabajal retrocedió para participar de la elaboración y conectar el juego. Si ese circuito vuelve a funcionar, San Martín tendrá muchas posibilidades de controlar el ritmo del partido.
- Repetir la presión alta: uno de los cambios más notorios desde la llegada de Orfila es la agresividad para recuperar la pelota. Contra Almagro, el tercer gol nació justamente de una presión de Luca Arfaras, que forzó el error de Lautaro Busto y definió con el arco vacío. Esa intensidad deberá sostenerse en Mendoza para impedir que Maipú juegue con comodidad.
- Aprovechar la amplitud de Cabrera y Veliez: Bruno Cabrera y Álvaro Veliez fueron determinantes por las bandas. Mantuvieron abiertos a los laterales rivales, generaron espacios por dentro y participaron directamente en el segundo gol. Si logran repetir ese desequilibrio, el “Santo” tendrá variantes para romper líneas defensivas.
- Mantener la solidez defensiva: San Martín acumula dos partidos consecutivos sin recibir goles. La seguridad de Nahuel Manganelli, el buen momento de Nicolás Ferreyra y Ezequiel Parnisari, junto con el crecimiento de Víctor Salazar y Rodrigo Ayala, le dieron mayor firmeza a una defensa que venía mostrando algunas dudas. En una cancha difícil, sostener el arco en cero puede volver a ser decisivo.
- Administrar los distintos momentos del partido: Orfila insistió varias veces en que su equipo debe aprender a interpretar los cambios que presentan los encuentros. Contra Almagro dominó el primer tiempo con la pelota y, cuando el rival empezó a jugar más directo en el complemento, respondió desde el orden defensivo. Esa capacidad de adaptación volverá a ser fundamental.
- Aprovechar el envión anímico: las victorias modificaron el clima interno del plantel. El equipo juega con mayor confianza, los refuerzos empiezan a responder y la competencia interna creció con la habilitación de Mauro Verón. La confianza no garantiza resultados, pero sí puede ayudar a sostener una idea futbolística.
Más allá del rival, San Martín afrontará una prueba para confirmar que la mejoría no fue producto de una sola noche. Si logra repetir la intensidad, el orden y las asociaciones que mostró frente a Almagro, tendrá argumentos para regresar de Mendoza con un resultado positivo.
El proceso de Orfila recién comienza, pero el equipo ya empezó a ofrecer señales concretas de crecimiento. Ahora deberá demostrar que puede sostenerlas lejos de La Ciudadela.