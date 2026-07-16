Las claves que deberá repetir San Martín para dar otro golpe en Mendoza frente a Deportivo Maipú

Después de dos victorias consecutivas, el panorama cambió por completo en San Martín. El equipo de Alejandro Orfila dejó atrás una racha de seis partidos sin triunfos, recuperó confianza con el 1 a 0 sobre Patronato en Paraná y terminó de ratificar su crecimiento con la convincente goleada por 3 a 0 frente a Almagro en La Ciudadela. Ahora tendrá una prueba diferente. Este viernes, desde las 15, visitará a Deportivo Maipú con el objetivo de sostener el funcionamiento que empezó a mostrar en las últimas dos fechas y seguir afianzándose en la pelea por un lugar en el Reducido.