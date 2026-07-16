La caldera de dos siglos que cambió la historia de la casa del obispo Colombres

Hay secretos que permanecen ocultos durante generaciones. No porque alguien los haya escondido a propósito, sino porque el tiempo termina cubriéndolos de tierra y olvido. En el museo de la Industria Azucarera, instalado en la histórica casa de José Eusebio Colombres, uno de esos misterios permaneció enterrado durante casi 186 años. Recién en 2007, una excavación dejó al descubierto una pieza fundamental para entender cómo nació la actividad que transformó para siempre la economía tucumana. Una caldera que alimentaba las hornallas donde se cocinaba el jugo de la caña de azúcar.