Política

El Gobierno ratificó que no avalará la quema de caña y reforzará la asistencia a pequeños cañeros

La Provincia informó un plan de prevención y acompañamiento para productores, con el objetivo de avanzar hacia la mecanización total de la cosecha antes de 2030.

Quema de caña. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Quema de caña. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Tucumán ratificó que no avalará la quema de caña de azúcar y asistirá a pequeños productores para evitar daños ambientales y accidentes en la actual temporada.
  • La medida asiste a unos 10.600 cañeros con menos de 50 hectáreas que realizan cosechas semimecanizadas, coordinando la prevención con Defensa Civil y Medio Ambiente.
  • El plan apunta a lograr la mecanización total de la cosecha para 2030 y erradicar la quema, lo que mejorará la sostenibilidad de la actividad sucroalcoholera tucumana.
Resumen generado con IA

El Gobierno confirmó su plan de prevención de la quema de caña de azúcar, que incluye un esquema de acompañamiento para los pequeños productores que aún realizan cosechas semimecanizadas. 

El secretario de Producción, Eduardo Castro, explicó que las acciones tienen como objetivo disminuir progresivamente la quema de caña y preservar el ambiente, ante la llegada del período de esta práctica. 

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"Conjuntamente con Defensa Civil y la Subsecretaría de Medio Ambiente, estamos trabajando en la prevención de la quema de la caña para poder dar una respuesta a toda la situación vinculada con el medio ambiente. En la provincia, hasta este momento, no tuvimos que lamentar ningún tipo de quema de cañaverales ni tampoco de grandes superficies. Además, no se produjeron siniestros ni accidentes, que es lo que realmente nos preocupa como Gobierno de la Provincia".

Castro también remarcó que el Gobierno no avala la quema de caña, aunque trabaja para brindar alternativas a los pequeños productores que aún enfrentan dificultades para mecanizar sus cosechas. "A esos pequeños productores hay que darles una solución para que puedan levantar su producción, en un año muy complicado por el tema de las lluvias. Tratamos de acercarnos a ellos, asesorarlos y acompañarlos. Nuestra meta es que hasta el 2030 esos productores ya no realicen cosechas semimecanizadas, sino mecanizadas, lo que beneficiará a toda la actividad sucroalcoholera de la provincia", expresó.

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El funcionario precisó que la asistencia está orientada a los productores con menor escala productiva. En ese sentido, indicó: "Un pequeño productor es aquel que tiene menos de 50 hectáreas. En estos momentos hay 10.630 productores registrados en esa condición. Muchos ya iniciaron parte de sus hectáreas con cosecha mecanizada porque el terreno lo permite, pero otros se quedaron en el tiempo y no pudieron evolucionar. A ellos les estamos tratando de dar una ayuda".

Asimismo, aclaró que la Provincia no implementará protocolos que habiliten la quema de caña y ratificó la decisión de acompañar al sector productivo. "El Gobierno no va a oficializar ningún protocolo para permitir la quema de caña. A partir de la nueva ley no la vamos a avalar, pero sí vamos a ayudar a los productores para que puedan levantar su cosecha", expresó.

Con relación con el rol de la industria, Castro explicó que las industrias acompañan este proceso de transición. "Los ingenios son un poco reticentes a recibir caña quemada, pero también están inmersos en esta problemática y comprenden la situación de los pequeños productores. Ese acompañamiento es importante hasta que podamos erradicar totalmente la cosecha semimecanizada con quema", afirmó.

El secretario también recordó que, ante cualquier foco de incendio, la comunidad debe comunicarse de inmediato con Defensa Civil. "El número es el 103. Defensa Civil ya está en alerta y trabajamos para que cada año se queme menos cantidad de caña en la provincia", indicó.

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