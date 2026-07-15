El Gobierno ratificó que no avalará la quema de caña y reforzará la asistencia a pequeños cañeros

Castro también remarcó que el Gobierno no avala la quema de caña, aunque trabaja para brindar alternativas a los pequeños productores que aún enfrentan dificultades para mecanizar sus cosechas. "A esos pequeños productores hay que darles una solución para que puedan levantar su producción, en un año muy complicado por el tema de las lluvias. Tratamos de acercarnos a ellos, asesorarlos y acompañarlos. Nuestra meta es que hasta el 2030 esos productores ya no realicen cosechas semimecanizadas, sino mecanizadas, lo que beneficiará a toda la actividad sucroalcoholera de la provincia", expresó.