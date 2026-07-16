Mundial 2026

Lionel Messi le dedicó el triunfo ante Inglaterra a Diego Maradona: "Allá arriba está muy feliz"

Tras el triunfo de Argentina frente a Inglaterra, Lionel Messi emocionó con un homenaje a Diego Maradona. El capitán recordó su legado, destacó que "marcó el camino" y le dedicó la clasificación a la final del Mundial.

Lionel Messi emocionó con su homenaje a Diego Maradona después de eliminar a Inglaterra
Lionel Messi emocionó con su homenaje a Diego Maradona después de eliminar a Inglaterra TyC
Por Mercedes Mosca Hace 18 Min

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó uno de los momentos más emotivos de la noche fuera de la cancha. Después de la victoria por 2 a 1 frente a Inglaterra, Lionel Messi recordó a Diego Maradona y le dedicó el triunfo en una fecha cargada de simbolismo para el fútbol argentino.

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El capitán de la Albiceleste recibió una réplica de la histórica camiseta que Maradona utilizó en el partido contra Inglaterra en el Mundial de México 1986 y aprovechó para rendirle homenaje al ídolo, a 40 años de aquel encuentro inolvidable. "Seguramente el Diego, desde arriba, lo que está disfrutando muchísimo. Para él era un día muy especial. Nos marcó el camino", reflexionó.

El emotivo homenaje de Messi a Maradona tras eliminar a Inglaterra

En diálogo con TyC Sports, Messi agradeció el regalo y expresó que el triunfo también tenía un destinatario especial. "Fue hermoso lo de hoy y seguramente el Diego desde arriba lo está disfrutando muchísimo. Para él, hoy era un día muy especial y queríamos poder regalarle esta alegría para que la disfrute", afirmó.

El rosarino también destacó que Maradona abrió el camino con su histórica actuación frente a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de 1986, cuando marcó la recordada "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo". "Él marcó el camino en ese partido contra Inglaterra y nosotros fuimos tras los pasos de todo lo que dejó. La Selección significaba muchísimo para él y este grupo volvió a llevarla a lo más alto", sostuvo.

"Nunca me voy a comparar con Diego"

En otra entrevista, concedida a ESPN, Messi volvió a referirse a Maradona y dejó en claro que nunca buscó ponerse a la altura del campeón del mundo de 1986. "Tenemos la suerte de haber vivido al Diego y de haberlo disfrutado. Yo nunca me quise comparar con él y nunca lo voy a hacer. Para mí es el más grande de todos", aseguró.

El capitán argentino también recordó la etapa en la que compartieron el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando Maradona era el entrenador de la Selección. Según contó, aquellos días dejaron recuerdos imborrables tanto dentro como fuera de la cancha y aseguró que siempre valorará los momentos que vivieron juntos.

Messi ya piensa en la final del Mundial 2026

Más allá del homenaje a Maradona, Messi también analizó el triunfo sobre Inglaterra y calificó la clasificación como una experiencia inolvidable. El capitán reconoció que desde el momento en que sonó el himno nacional el plantel sintió que se trataba de un partido diferente y destacó la reacción del equipo cuando el encuentro se volvió adverso.

Además, señaló que enfrentar por primera vez a Inglaterra con la camiseta de la Selección tuvo un significado especial y remarcó el valor de vencer a un rival de gran jerarquía.

Ahora, Argentina buscará un nuevo título cuando enfrente a España en la final del Mundial 2026. De cara a ese partido, Messi resumió sus sensaciones con una frase que reflejó la ilusión del plantel: "Que sea lo que Dios quiera".

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