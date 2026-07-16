Lionel Messi le dedicó el triunfo ante Inglaterra a Diego Maradona: "Allá arriba está muy feliz"

El rosarino también destacó que Maradona abrió el camino con su histórica actuación frente a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de 1986, cuando marcó la recordada "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo". "Él marcó el camino en ese partido contra Inglaterra y nosotros fuimos tras los pasos de todo lo que dejó. La Selección significaba muchísimo para él y este grupo volvió a llevarla a lo más alto", sostuvo.