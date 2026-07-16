Copa del Mundo

El único antecedente oficial: el día que Argentina y España se enfrentaron en un Mundial

Ocurrió el 12 de julio de 1966, durante la Copa del Mundo disputada en Inglaterra.

En aquella ocasión, el conjunto argentino dirigido por Juan Carlos Lorenzo se impuso 2 a 1 ante España
En aquella ocasión, el conjunto argentino dirigido por Juan Carlos Lorenzo se impuso 2 a 1 ante España
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina y España jugarán la final del Mundial 2026, teniendo como único antecedente en una Copa del Mundo el triunfo albiceleste por 2-1 en Inglaterra 1966.
  • El historial general muestra una paridad absoluta con seis victorias para cada uno y dos empates, destacándose el último enfrentamiento de 2018 donde España goleó 6-1 sin Messi.
  • Este crucial duelo definirá al campeón del Mundial 2026, siendo la primera vez que ambas selecciones se miden en una final y la segunda en toda la historia de las Copas.
Resumen generado con IA

Argentina ya tiene rival para la gran definición del Mundial 2026: España. Después de superar a Inglaterra en una semifinal emocionante, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará otro título mundial frente a un seleccionado con el que protagonizó varios duelos a lo largo de la historia, aunque con un dato particular: apenas una vez se cruzaron en una Copa del Mundo.

El historial general entre la Selección argentina y la Roja marca una paridad absoluta. En 14 enfrentamientos, ambos equipos acumulan seis victorias cada uno y se registraron dos empates. Sin embargo, el escenario mundialista sólo fue testigo de un enfrentamiento entre ambos.

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Ese único capítulo ocurrió el 12 de julio de 1966, durante el Mundial disputado en Inglaterra. En aquella ocasión, el conjunto argentino dirigido por Juan Carlos Lorenzo se impuso 2 a 1 ante España en la fase de grupos. La gran figura fue Luis Artime, quien marcó los dos goles del triunfo albiceleste, mientras que Pirri descontó para los europeos.

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Aquel delantero tiene además un vínculo especial con el fútbol argentino actual: Luis Artime fue padre de Luis Fabián “Luifa” Artime, histórico goleador y actual presidente de Belgrano de Córdoba.

Un historial parejo antes de la final

Más allá del antecedente mundialista, Argentina y España se enfrentaron en distintas competencias y amistosos. El último duelo entre ambos quedó grabado como una de las derrotas más duras de la Selección en los últimos años.

El 27 de marzo de 2018, en Madrid, la Roja goleó 6 a 1 al equipo que por entonces conducía Jorge Sampaoli, en un partido preparatorio antes del Mundial de Rusia. Aquella noche, España mostró todo su poderío ofensivo ante una Argentina que no contó con Lionel Messi.

La Pulga había sido preservado por una molestia física y no participó de ese encuentro. Su historia frente al seleccionado español con la camiseta argentina registra tres partidos, con dos derrotas y una victoria.

El primer cruce de Messi ante España fue en 2006, con caída 2 a 1. Cuatro años más tarde volvió a enfrentarse a la Roja y, aunque Argentina perdió por el mismo resultado, el rosarino marcó de penal. El último antecedente fue mucho más positivo: en 2010, pocos meses después de que España se consagrara campeona del mundo en Sudáfrica, la Selección goleó 4 a 1 en el estadio Monumental con un gol de Messi.

Ahora, Argentina y España volverán a encontrarse, pero esta vez con el máximo premio en juego. Será la segunda vez en la historia que ambos equipos disputen un partido mundialista y la primera que se enfrenten por una final.

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