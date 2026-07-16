El único antecedente oficial: el día que Argentina y España se enfrentaron en un Mundial

El primer cruce de Messi ante España fue en 2006, con caída 2 a 1. Cuatro años más tarde volvió a enfrentarse a la Roja y, aunque Argentina perdió por el mismo resultado, el rosarino marcó de penal. El último antecedente fue mucho más positivo: en 2010, pocos meses después de que España se consagrara campeona del mundo en Sudáfrica, la Selección goleó 4 a 1 en el estadio Monumental con un gol de Messi.