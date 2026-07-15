Una tucumana festejó el triunfo argentino en Inglaterra con sánguches de milanesa

Las calles de Inglaterra quedaron vacías dos horas antes del partido. Los pubs estaban llenos, las mesas ocupadas y desde varias cuadras ya se escuchaban los gritos de los hinchas ingleses. Catherine Sofía Bolton quiso verlo allí, pero no encontró lugar. Entonces fue a la casa de su novio Stephen y propuso un plan con sello argentino: preparar sánguches de milanesa para seguir la semifinal frente al televisor.