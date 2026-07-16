Cuáles son los primeros síntomas del cáncer de lengua que no deberías ignorar

Resumen para apurados
- El cáncer de lengua, que afecta principalmente a hombres mayores de 50 años en sus células escamosas, presenta sutiles síntomas iniciales que dificultan su detección temprana.
- Se desarrolla por factores como tabaquismo, alcoholismo y VPH. Sus señales clave son llagas persistentes, dolor al tragar, rigidez y manchas rojas o blancas en la boca.
- La detección temprana evita un avance irreversible de la enfermedad. Especialistas recomiendan chequeos médicos y odontológicos regulares, especialmente para grupos de riesgo.
El cáncer de lengua es un tipo de cáncer bucal difícil de detectar en un comienzo. Los primeros signos son prácticamente imperceptibles y en muchas ocasiones pueden confundirse con otras enfermedades que no están vinculadas con el cáncer de lengua u otro padecimiento bucal. Prestar atención a estos signos sutiles posibilita prevenir un avance que podría ser irreversible.
El desarrollo del cáncer de boca se produce en las células escamosas de la superficie de la lengua y a la vez puede implicar dos áreas diferentes. El cáncer de lengua se desarrolla en la parte frontal de la lengua, mientras que el cáncer en la parte posterior de la lengua se conoce como cáncer orofaríngeo, indicaron desde Medical News Today.
¿Quiénes son más propensos a desarrollar cáncer de lengua?
Este tipo de cáncer es más común en personas mayores a 50 años, así como los hombres son el grupo con más riesgo de desarrollar esta enfermedad. Los fumadores que también beben mucho tienen 15 veces más probabilidades de desarrollar cánceres bucales que otras personas.
Otros factores de riesgo que advierten desde el medio citado son:
- fumar o masticar tabaco
- consumir alcohol en exceso
- comer una dieta baja en frutas y verduras y alta en carnes rojas o alimentos procesados
- tener una infección por el virus del papiloma humano (VPH)
- tener antecedentes familiares de cánceres de lengua o boca
- haber tenido cánceres anteriores, en particular otros cánceres de células escamosas
Síntomas que permiten diferenciar el cáncer de lengua
Los síntomas que presenta este padecimiento pueden ser difíciles de detectar en un principio. Esto se debe a la sutileza de los mismos y a su coincidencia con otras enfermedades orales como dolor de garganta o dolor al tragar, dolor de cuello o de oído y ronquera.
Sin embargo, los especialistas advierten que hay síntomas que permiten diferenciarlo de otros padecimientos. Estos señalan que los signos de cáncer de lengua son una llaga en la lengua que no sana, y dolor consistente.
Otros síntomas pueden incluir:
- dolor en la mandíbula o garganta
- dolor al tragar
- sensación de que hay algo atorado en la garganta
- rigidez en la lengua o mandíbula
- problemas para tragar o masticar alimentos
- formación de una mancha roja o blanca en el revestimiento de la boca o la lengua
- una úlcera en la lengua que no cicatriza
- entumecimiento en la boca
- sangrando de la lengua sin razón
- una protuberancia en la lengua que no desaparece
Estos signos pueden confundirse
Como indicamos en un comienzo, los primeros signos de cáncer oral pueden ser difíciles de detectar, por lo que es posible que las personas no noten ninguna señal o síntoma cuando el cáncer está en su etapa inicial.
Las personas con mayor riesgo de desarrollar cáncer oral, como las que fuman o beben en exceso, deben estar atentas a cualquier señal temprana. También deben programar citas regulares con un médico o dentista que pueda examinar su boca e identificar cualquier problema.