La OMS clasificó al talco como “probablemente cancerígeno” y emitió nuevas advertencias

Expertos que rechazan los riesgos del talco

Tras la alerta de la OMS, varios expertos no descartan ciertos sesgos en los estudios que han mostrado un aumento en la incidencia de cáncer. Aunque la evaluación se centró en el talco que no contiene amianto, no se podría excluir que el talco estuviera contaminado con amianto en la mayoría de los estudios con humanos.