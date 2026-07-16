La historia detrás de la Copa del Mundo que se convirtió en una atracción en Tafí del Valle

A simple vista sólo parece una réplica gigante de la Copa del Mundo. Una invitación inevitable para quienes caminan por la peatonal de Tafí del Valle, frente a la plaza principal, especialmente durante los días en los que juega la selección argentina. Los turistas se acercan, la abrazan, posan con camisetas y pelotas y convierten el lugar en una pequeña extensión de la fiesta mundialista. Pero detrás de esa estructura de 250 kilos hay una historia de varios meses, mucho trabajo artesanal y hasta una curiosa pelota escondida en su interior.