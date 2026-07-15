Las cinco claves de una remontada inolvidable: cómo Argentina dio vuelta la semifinal contra Inglaterra para llegar a la final del Mundial 2026

5- Cuando empató, Argentina no se conformó: esa fue la diferencia más grande entre los dos equipos. Inglaterra consiguió la ventaja y decidió protegerla, mintras que Argentina encontró el empate y decidió y a buscar la victoria. Esa mentalidad terminó marcando la semifinal. Enzo Fernández rompió la resistencia inglesa con un remate desde afuera y, cuando el alargue parecía inevitable, Mac Allister volvió a golpear el palo, Messi recogió el rebote y sacó un centro de derecha perfecto para que Lautaro Martínez firmara el 2 a 1. La clasificación nació de una convicción que este equipo volvió a demostrar. Cuando detecta que el rival duda, acelera y va con todo en busca del partido.