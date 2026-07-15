Las cinco claves de una remontada inolvidable: cómo Argentina dio vuelta la semifinal contra Inglaterra para llegar a la final del Mundial 2026
Argentina tuvo fútbol cuando el encuentro empezó a abrirse pero, sobre todo, personalidad para cambiar el rumbo de una semifinal que se le había puesto cuesta arriba.
Resumen para apurados
- La Selección Argentina venció 2-1 a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 y clasificó a la final, tras revertir un resultado adverso gracias a su juego colectivo.
- El ingreso de De Paul y González revitalizó al equipo tras el gol inglés de Gordon. El DT Scaloni leyó el repliegue rival y ordenó un ataque continuo que forzó el triunfo.
- Esta victoria consolida el proceso de Scaloni y perfila a la Selección como una de las máximas candidatas al título, demostrando su fortaleza mental en momentos decisivos.
Durante 52 minutos, la semifinal parecía inclinarse hacia Inglaterra. Después del gol de Anthony Gordon, Argentina necesitaba cambiar una historia que se le escapaba contra un rival de jerarquía. Y lo hizo. Lionel Scaloni leyó el partido, los cambios potenciaron al equipo y la Selección pasó de perseguir el empate a ir decididamente por la victoria. Así construyó una remontada inolvidable para meterse, una vez más, en la final de un Mundial.
1- El gol de Inglaterra no paralizó a la “Scaloneta”: hasta el 1 a 0, el partido era una batalla táctica, con pocas situaciones y mucho temor al error. Inglaterra creyó que había encontrado el camino a la final, pero Argentina encontró algo más valioso. Se liberó y dejó atrás una urgencia que la despojó de cualquier especulación. El golpe la convenció de que ya no había nada que administrar. Había que atacar e ir por todo.
2- Scaloni leyó antes que nadie que Inglaterra retrocediera: el DT argentino entendió que el rival había cambiado el plan. Después del gol, Inglaterra dejó de jugar y comenzó a defender la ventaja demasiado cerca de Pickford. Scaloni respondió con cambios ofensivos y, una vez alcanzado el empate, hizo una señal que terminó definiendo la historia. Les pidió a sus jugadores que fueran por más y sus pupilos respondieron. El entrenador leyó que Inglaterra estaba herida y decidió no darle tiempo para recuperarse.
3- Los cambios modificaron el paisaje del partido: Nicolás González y Rodrigo De Paul saltaron desde el banco y fueron determinantes. González aportó profundidad, juego aéreo y agresividad dentro del área, mientras que De Paul elevó el ritmo de circulación y sostuvo la presión sobre un rival cada vez más encerrado. Con ellos, Argentina dejó de atacar por impulsos y comenzó a hacerlo de manera sostenida.
4- La insistencia terminó desgastando la resistencia inglesa: Argentina fue acumulando ataques hasta inclinar definitivamente el campo a su favor. Simeone estuvo cerca, Tagliafico no llegó por centímetros, Mac Allister estrelló una pelota en el palo, Pickford sostuvo el resultado con varias atajadas y Enzo volvió a exigirlo desde afuera. Inglaterra ya no encontraba la forma de salir. Cada despeje terminaba otra vez en poder de Argentina. El empate no cayó por casualidad; fue la consecuencia lógica de un dominio que fue creciendo, en el segundo tiempo, con el correr de los minutos.
5- Cuando empató, Argentina no se conformó: esa fue la diferencia más grande entre los dos equipos. Inglaterra consiguió la ventaja y decidió protegerla, mintras que Argentina encontró el empate y decidió y a buscar la victoria. Esa mentalidad terminó marcando la semifinal. Enzo Fernández rompió la resistencia inglesa con un remate desde afuera y, cuando el alargue parecía inevitable, Mac Allister volvió a golpear el palo, Messi recogió el rebote y sacó un centro de derecha perfecto para que Lautaro Martínez firmara el 2 a 1. La clasificación nació de una convicción que este equipo volvió a demostrar. Cuando detecta que el rival duda, acelera y va con todo en busca del partido.