Mundial 2026

Escándalo judicial: denunciaron a un juez federal de Formosa que se fue al Mundial sin autorización

El magistrado Pablo Fernando Morán fue reportado ante el Consejo de la Magistratura.

Pablo Fernando Morán quedó en el centro de una tormenta institucional.
Pablo Fernando Morán quedó en el centro de una tormenta institucional.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La jueza Rocío Alcalá denunció al magistrado federal de Formosa, Pablo Morán, ante el Consejo de la Magistratura por viajar al Mundial 2026 sin la autorización correspondiente.
  • La ausencia se detectó el 24 de junio tras frustrarse una audiencia urgente. Una inspección en el juzgado y un video viral en redes confirmaron que estaba fuera del país.
  • El caso pasó al presidente del Consejo, Horacio Rosatti, para evaluar sanciones por abandono de funciones y cobro indebido de sueldo mientras estaba en el exterior.
Resumen generado con IA

El juez federal de Formosa, Pablo Fernando Morán, quedó en el centro de una tormenta institucional luego de que su superior, la jueza Rocío Alcalá -presidenta de la Cámara Federal de Resistencia-, elevara una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura. 

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La sospecha inicial se confirmó de la manera más pública posible: un video viralizado en redes sociales mostró al magistrado en las tribunas de un estadio del Mundial, rodeado de hinchas argentinos, en momentos en que debía estar al frente de su juzgado.

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La situación crítica estalló el miércoles 24 de junio de 2026, cuando el fiscal federal Luis Roberto Benítez informó a la Cámara que le resultaba imposible contactar a Morán para una audiencia de carácter urgente. Bajo el sistema acusatorio vigente, la presencia del juez de garantías es indispensable; ante la ausencia, el fiscal transmitió una versión que circulaba en los pasillos judiciales: el magistrado no se encontraba en territorio argentino.

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Días "fantasma" y una inspección presencial fallida

La investigación administrativa posterior reveló una serie de irregularidades en el manejo de sus licencias. Si bien Morán contaba con permisos con goce de sueldo para días específicos (22 y 26 de junio, y parte de julio), los registros de Recursos Humanos confirmaron que no tenía cobertura legal para ausentarse los días 23, 24 y 25 de junio.

La gravedad del caso llevó a las autoridades de la Cámara de Resistencia a enviar una comitiva oficial hasta la sede del juzgado en Formosa. El jueves 25 de junio, a las 11.15, los funcionarios constataron que el juez no estaba en su despacho. 

Aunque esa misma mañana Morán había intentado coordinar una audiencia virtual vía Zoom para aparentar normalidad, su inasistencia física y la falta de respuestas de su secretaría privada quedaron asentadas en un acta oficial que hoy forma parte de la denuncia.

La confesión por WhatsApp y el avance de la causa

La confirmación definitiva llegó a través de la propia tecnología. El viernes 26 de junio, la camarista Rocío Alcalá logró comunicarse con Morán mediante una llamada de WhatsApp. Ante la consulta directa, el magistrado no tuvo margen de maniobra y admitió que se encontraba fuera del país desde hacía varios días, una acción que requiere una autorización especial de la que carecía.

El expediente, que detalla la desatención de funciones y la salida irregular del país, fue remitido directamente a Horacio Rosatti, presidente del Consejo de la Magistratura. Ahora, el organismo encargado de sancionar a los magistrados deberá evaluar la conducta de Morán, quien no solo habría faltado a su deber operativo en días clave, sino que habría percibido su sueldo íntegro mientras se encontraba a miles de kilómetros de su jurisdicción.

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