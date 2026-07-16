Escándalo judicial: denunciaron a un juez federal de Formosa que se fue al Mundial sin autorización

El expediente, que detalla la desatención de funciones y la salida irregular del país, fue remitido directamente a Horacio Rosatti, presidente del Consejo de la Magistratura. Ahora, el organismo encargado de sancionar a los magistrados deberá evaluar la conducta de Morán, quien no solo habría faltado a su deber operativo en días clave, sino que habría percibido su sueldo íntegro mientras se encontraba a miles de kilómetros de su jurisdicción.