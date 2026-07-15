Seguridad

Un fuerte choque se registró en la avenida Perón en medio de los festejos por el triunfo de la Selección

Las autoridades confirmaron que el siniestro dejó únicamente daños materiales.

CHOQUE. Dos camionetas impactaron en la zona de avenida Perón.
CHOQUE. Dos camionetas impactaron en la zona de avenida Perón.
Hace 1 Hs

En medio de la euforia y los festejos por el triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial 2026, un fuerte choque se registró esta noche sobre la avenida Presidente Perón, en Yerba Buena, a la altura de la calle Bascary.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades de la Comisaría de Yerba Buena, el siniestro vial fue protagonizado por dos camionetas: una Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux.

A pesar de la violencia del impacto, afortunadamente no se registraron personas heridas. Las autoridades confirmaron que el choque dejó únicamente daños materiales en ambos vehículos.

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