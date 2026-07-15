Un fuerte choque se registró en la avenida Perón en medio de los festejos por el triunfo de la Selección

En medio de la euforia y los festejos por el triunfo de la Selección argentina frente a Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial 2026, un fuerte choque se registró esta noche sobre la avenida Presidente Perón, en Yerba Buena, a la altura de la calle Bascary.
De acuerdo con la información brindada por las autoridades de la Comisaría de Yerba Buena, el siniestro vial fue protagonizado por dos camionetas: una Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux.
A pesar de la violencia del impacto, afortunadamente no se registraron personas heridas. Las autoridades confirmaron que el choque dejó únicamente daños materiales en ambos vehículos.
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